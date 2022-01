Nueva variante Covid-19: cuántos días duran los síntomas de ómicron

“Esta variante ha acortado sustancialmente tanto el período de incubación como también el período

de estado, es decir el tiempo que dura la sintomatología. En general, los casos de ómicron son leves

y tienen períodos de incubación de tres a cinco días. La sintomatología dura, como máximo, una

semana”, explica Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y

asesora presidencial y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ricardo Teijeiro, médico del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología

(SADI), agrega: “La mayoría de los casos que estamos viendo son de síntomas leves o

asintomáticos. Los síntomas duran entre tres y cinco días, no más que eso. Si pasa más de una

semana, ya se considera que tiene persistencia de síntomas”.

El Covid largo persistente es definido por la OMS como la condición que ocurre en personas con

antecedentes del virus que tienen síntomas que duran al menos dos meses y no pueden explicarse

con un diagnóstico alternativo.

“El coronavirus largo está mucho más caracterizado en la población adulta. Los síntomas que más

se encuentran en estos casos son los trastornos cognitivos, arritmias y trastornos de tipos

respiratorios con cuadros de disminución de suficiencia pulmonar”, dice Gentile. Además, entiende

que es importante su seguimiento y, por eso, ya todos los hospitales e instituciones de salud cuentan

con áreas para estos casos.

“No estamos viendo las agresiones que producían las otras variantes, cuando había personas a las

que, habiendo tenido complicaciones, los síntomas le duraban tres meses. Hoy no estamos viendo ni

mucha enfermedad ni muchas complicaciones”, menciona Teijeiro.

La jefa de Epidemiología del Gutiérrez insiste en que esta situación se da en las personas mayores:

“En el hospital contamos con un área ambulatoria específicamente para el seguimiento de pacientes

con Covid y se monitorea mucho el desarrollo madurativo pero hasta el momento no tenemos datos

concretos de aparición de Covid persistente en pediatría en la Argentina”.

Además, Gentile dice que, para conocer la duración y recuperación completa de estas secuelas, hay

que esperar mayores datos y evidencia ya que cada variante se comporta de forma diferente.