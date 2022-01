Antes la cuarentena y ahora los récords de contagios: vuelve el temor por la economía

Por Eduardo van der Kooy - La Argentina, de acuerdo con las cifras del monitor oficial,

tiene en stock alrededor de 22 millones de vacunas. Solo el 13% de la población ha

recibido las tres dosis, aconsejables para enfrentar la contagiosidad de la variante

Ómicron del Covid. El 72% tiene la doble dosis. Pero existen cerca de 5 millones de

personas que fueron inoculadas en una sola ocasión. Su resguardo, a esta altura,

resultaría casi nulo. Se trata del diagnóstico unánime de los especialistas en el mundo.

Israel puso en marcha la aplicación de la cuarta dosis.

La lenta campaña de vacunación, que el Gobierno nunca atina a acelerar, tornaría más

vulnerable al conjunto de la sociedad. Aunque la buena cantidad de segundas dosis y los

millones de personas que durante el 2021 atravesaron la enfermedad (4.027.489)

parecieran una protección momentánea contra los casos graves. Esta visto, sin embargo,

que no frenan la propagación del COVID que ayer alcanzó un nuevo récord de casos en

una jornada desde marzo del 2020: superó los 80 mil.

La multiplicación geométrica de los contagios, que no es patrimonio de nuestro país,

empieza a encender alarmas parecidas a las que produjo la larga cuarentena del 2020 y

la equívoca estrategia sanitaria: el impacto sobre la actividad económica. Aquella vez

porque se cerraron mucho tiempo demasiadas actividades. Ahora porque la dispersión

del Covid, entre contagiados y contactos estrechos que deben aislarse, afecta la

asistencia a los lugares de trabajo. Por ende, a la producción.

El Gobierno de Alberto Fernández no habría reparado todavía en ese problema. Lo están

constatando las principales naciones del planeta. El diario Los Angeles Times hizo en

los últimos días un informe detallado. Italia se está viendo obligada a la reducción del

transporte por falta de personal. España incrementa los controles sanitarios para la

circulación, el acceso a los trabajos y las actividades sociales. Francia está en la misma

senda, aunque choca con la resistencia de sectores que rechazan tanto control. En el

Reino Unido se calcula que un millón de personas no pudieron reintegrarse a sus

labores, producto de los contagios, después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En general, se reimplanta el mecanismo del teletrabajo que, por lógica, afecta mucho al

comercio. En esos países se detecta otra particularidad. Los sistemas hospitalarios

empiezan de nuevo a saturarse. No por la avalancha de casos graves. Si por la

concurrencia de personas con síntomas y el debilitamiento de la estructura del personal

de salud, golpeado también por la ola de contagios pese a ser el sector mejor

inmunizado. El reemplazo de médicos, especialistas y enfermeras no es un dilema de

fácil resolución.

Sin margen de acción

El Gobierno de los Fernández carece de margen, después de lo hecho, para aplicar

nuevas restricciones. Menos en época estival, aprovechada por la gente para desquitarse

de tanto tiempo de privaciones, materiales y afectivas. La descompresión estimula la ola

de contagiosidad y obliga a marchas y contramarchas de parte de los gobernantes.

Un caso es Córdoba. Convertido junto a Buenos Aires y la Ciudad en epicentros de la

nueva ola. El gobernador Juan Schiaretti intentó colocar nuevas restricciones en el

arranque de la temporada de verano. Debió relajarlas debido a un temor: el impacto

sobre la temporada turística, aguardada como tabla de salvación por muchos sectores. El

mandatario, en la búsqueda de algún equilibrio, resolvió apartarse del libreto nacional.

Dispuso descentralizar la campaña de vacunación. Habilitó a las farmacias para su

aplicación. Una participación del sector privado que la administración de la Casa

Rosada sigue resistiendo.

Otro caso para observar sería Santa Fe. El diario La Capital notificó ayer que el

crecimiento acelerado de casos en Rosario, por ejemplo, está afectando a la actividad

comercial, gastronómica, a las empresas e industrias. Falta personal, afectado por los

contagios. Se reacomodan los planteles y se varían los horarios. Pero el trabajo, aun así,

se resiente. Cabe consignar que el 88% de los rosarinos están inoculados con dos dosis.

Un interrogante que acecha el panorama general es el elevado flujo turístico en los

principales puntos del país. Van y vienen desde sus ciudades de origen. En muchísimos

casos siendo portadores, sin saberlo, del virus que contagia. Habrá que ver que acontece

con el cuadro sanitario cuando pase el tramo más fuerte del turismo de verano, que suele

darse en enero.

El Gobierno, ante esta complejidad y las señales que brinda el hemisferio norte en su

tiempo invernal, continúa en actitud contemplativa. Modificando protocolos que

muchas veces resultan difíciles de descifrar. Sin alterar tres puntos estratégicos de la

política sanitaria: la campaña de vacunación, el aumento de los testeos (la positividad

está por encima del 50%; la Organización Mundial de la Salud aconseja como tope un

10% para tener una noción del panorama sanitario) y una comunicación homogénea -

avalada por sus propias conductas- que insista con la necesidad imperiosa de los

cuidados básicos.

Incluso demora la habilitación de los autotest, que este martes reclamó el ministro de

Salud de la Ciudad, Fernán Quirós. Sería una ayuda para descomprimir las

aglomeraciones en los centros de testeos. Recurso que ya utilizan las naciones

desarrolladas y que, en una primera etapa, fueron útiles. Tampoco se trata de una

panacea: poseen un margen de error que oscila entre el 10% y el 30%. Eso llevó, al

menos en la experiencia europea, que la confianza de la gente decreciera. En infinidad

de situaciones se corroboró que las personas desestimaron los diagnósticos.

La prueba y el error, sin embargo, valdría más que la quietud de un Gobierno habituado

hace rato a comportarse como espectador y no protagonista de la extensísima y cruel

pandemia.