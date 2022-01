En análisis de expertos Casos de coronavirus sin freno: ¿nos vamos a contagiar todos?

Desde el inicio de la pandemia tenemos el espejo del hemisferio norte. Una suerte de ventana al futuro que nos indica cierto comportamiento de la circulación del virus. Pero no es todo lineal. La población vacunada en cada país, además de los testeos y las restricciones, marcan importantes diferencias entre los contagios de cada Nación.

Desde lo epidemiológico, hay algunas certezas. Y Argentina, por más que muchas veces quiera, crea o parezca ser distinta a otos países, frente al Covid nunca se convirtió aún en una excepción a la regla de lo que el coronavirus hace.

Entre el lunes y el martes, los casos de coronavirus casi se duplicaron en Argentina. Pasaron de 44.396 a 81.210. Y este miércoles, se rompió otro récord con casi 100.000 positivos. La pregunta es si, a este ritmo, todos vamos a terminar contagiados de Covid, tarde o temprano.

Acá hay disidencia: expertos creen que esto no ocurrirá porque no pasó en ningún lugar del mundo. Otros plantean que, entre las personas que ya tuvieron la enfermedad y las hoy asintomáticas no detectadas, podemos en algún momento alcanzar el “contagio total”. La respuesta, entonces, no está en el cuándo, "muy posible pero impredecible", como indican desde una tribuna de la ciencia local, sino, como dicen desde la otra, en el "mientras", si alguna vez, efectivamente, nos hayamos contagiado todos.

En lo que sí hay consenso es en que la ola de Ómicron no va a mantener mucho tiempo más este ritmo de contagios alarmante. Las proyecciones indican que a más tardar en tres semanas, la curva va a entrar en una meseta y camino a estabilizarse.

"El 'nos vamos a contagiar todos' es muy posible. Mejor de a poco, no todos juntos, para que las cosas no se vayan de control, y habiendo vacunando a la mayor cantidad de gente posible. Dos dosis es mejor que una, una es mejor que cero y tres es mejor que dos. Y eso requiere tiempo", arranca Jorge Aliaga, físico, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y director de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham.

¿Se puede predecir una fecha hasta ese "contagio total"? No.

Comportamientos

"No es tan fácil como creer que los 100 mil casos de hoy se duplican la semana que viene a 200 mil y la otra a 300 mil y así hasta completar los 45 millones de habitantes

El problema es que la suma de casos no sólo depende de la biología del virus, de la variante, de cuán contagiosa es. Eso es la base, pero hay un factor fundamental que es el comportamiento y eso también incluye al avance de la vacunación", explica Aliaga.

Rodrigo Quiroga, investigador del Conicet, especializado en Biología Molecular y Bioinformática, pone el punto aún más lejos del cuándo.

"No nos vamos a contagiar todos", afirma. "Más de 95 mil son los casos detectados, testeados, no los contagios reales, que podrían ser hoy 200 mil reales por día. Pero incluso a esa velocidad (estable) de transmisión, llevaría de acá en más a 200 y pico de días para que nos contagiemos todos. No va a pasar. Lo que indican las curvas de otros países, como en el Reino Unido o Sudáfrica, es que los casos, después del alza, empiezan a bajar rápido.