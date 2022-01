Sabrina Rojas y Tucu López se sinceraron sobre la relación que tienen con Luciano Castro y Flor Vigna

Sabrina Rojas, Tucu López, Luciano Castro y Flor Vigna dejaron bien en claro que se llevan de

maravilla. Pero en las últimas horas, después de celebrar el Año Nuevo todos juntos y mientras

promocionan el ciclo que conducirán por la pantalla de América TV, Sabrina y Tucu charlaron con

Rodrigo Lussich y terminaron confesando cuál es la verdadera relación que tienen con la flamante

parejita.

Muy relajado y fiel a su estilo, el conductor de Intrusos indagó a fondo y le consultó a Sabrina

Rojas si tiene o no una relación abierta con Luciano Castro. "Hay gente que piensa que ustedes son más open mind, que son poliamor", consultó y la rubia le contestó: ";¡No! Sería divertido, pero no"

Luego de que Rodrigo insistiera y le volviera a preguntar al respecto, ella fue tajante. "¿Vos tenés buena onda con tu ex y con su nueva novia, pero no son swingers ni nada?";, repreguntó y Sabrina

dio por terminado el tema con un rotundo "no".