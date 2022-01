Cinthia Fernández vs Matías Defederico: la panelista mostró pruebas de presunta violencia física y verbal

Luego de que Matías Defederico asegurara que su vida es “un calvario” en plena discusión con

Cinthia Fernández por un nuevo episodio la madrugada de Año Nuevo, la bailarina utilizó sus redes

sociales para responderle y acusarlo públicamente por violencia de género, verbal y económica.

Además, publicó lo que considera como pruebas: una foto de los dedos del pies lastimados, el

ingreso al hospital, y capturas de chats con conversaciones entre ellos, y también de él hablando de

la lesión de ella.

“¿Quéres saber lo que es un calvario? Es vivir violencia de todo tipo durante muchísimos años, aún

estando separada; violencia verbal durante la relación, que obviamente estaba enferma y no podía

salir de ahí; violencia física; violencia emocional por no hacerse cargo, por no cumplir con los

derechos de los niños, por no cumplir con las obligaciones que cualquier padre tiene. Tenga o no

tenga trabajo, lo busco donde sea, no me declaro que no puedo pagar, no quito la obra social, no

quiero bajar la cuota, no exijo el alquiler de la casa en donde viven mis hijas, y en donde mi

exmujer las cuida para que no le falten nada”, sostuvo la bailarina en su cuenta de Instagram.

“Violencia es decirle p... a la madre de tus hijas; violencia es decir ‘ojalá que te rompan el o...’”,

siguió enumerando en un video en el que fue agregando las pruebas de sus dichos. “Eso es un

calvario”, agregó haciendo referencia a los dichos de su exmarido.

En tanto, aseguró que ella “muchas veces” le respondió “de manera indebida” al exfutbolista y

explicó los motivo mirando a cámara y hablándole directamente a él: “Porque me incomunicabas

con mis hijas, porque me hiciste cosas espantosas respecto a ellas, y no voy a entrar en detalles. Y

encima me como denuncias de amenazas. Hago lo que puedo con mis emociones y con un tipo así

del otro lado”.

“¿Querés saber qué es más violencia? La violencia de todo tipo que sufrí”, continuó y mostró el

ingreso a una clínica, cuando lo embargaron. “Eso es un calvario”, aseguró. “A mí no me daría

vergüenza haberte sido infiel”, agregó sobre la acusación que hizo Defederico al asegurar que se

divorciaron porque ella lo había engañado con un compañero de elenco de la obra que encabezaba

en ese momento.