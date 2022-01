Torneo “Comunitario” de Fútbol 5 y Handball en arena en Polideportivo de Ciudad Cultural

El Ministerio de Desarrollo Humano continúa con las actividades destinadas a promover la práctica y desarrollo de deportes en arena, con ese fin informa que los días martes, jueves y sábado de 8 a 11 y 16 a 20 horas se llevará a cabo el “Torneo Comunitario de Fútbol 5 y Handball en arena, dirigido a varones y mujeres en categorías infantiles de 11 y 12 años, Juvenil de 13 a 19 años y libre, en las instalaciones del Polideportivo de Arena ubicado en Ciudad Cultural de Barrio Alto Padilla.

Los encuentros se disputarán en la modalidad comunitaria, lo que posibilitará que los interesados puedan inscribirse en el transcurso de su desarrollo ya que cuenta con el objetivo de estimular la participación de distintas franjas de edades.

Para mayor información e inscripciones (gratuitas) deberán comunicarse por whatsapp al número 0388 155715286 o previamente al inicio de las actividades.

En instalaciones del predio, además, se siguen concretando de lunes a viernes clases y entrenamientos de los deportes de arena como vóley, balonmano y fútbol en el horario de 8 a 11 y de 16 a 19:30.

Cabe destacar que a partir de hoy se realizará el "Torneo Comunitario de Vóley en arena" en ramas masculina y femenina, en Polideportivo de Arena ubicado en Ciudad Cultural de barrio Alto Padilla.

El Torneo Comunitario de Vóley en arena en ramas masculinas y femeninas, forman parte de las acciones institucionales implementadas desde la cartera ministerial para impulsar y estimular la práctica del vóley en esta modalidad, promover y desarrollar en diferentes franjas de edades la práctica de deportes de playa.

Se realizara los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 11:00 y 16:00 a 20:00 horas, con la participación de jugadores en categorías sub 12, sub 14, sub 16, juvenil, adultos mayores y libre y es de carácter gratuito.