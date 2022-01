10 días sin aguas: Continuan las manifestaciones en Salta por los reiterados cortes de agua

Un grupo de vecinos de la zona norte de la ciudad de manifestó esta tarde para reclamar los cortes

de servicios de Aguas del Norte. La manifestación se suma a las protestas que se registraron el fin

de semana.

Con un día agobiante y sin servicio de agua, vecinos de Lamadrid salieron a cortar la avenida

Bolivia. Se quejaron porque pagan a la prestataria y padecen la falta de suministro.

Miles de vecinos llevan 10 días sin agua

En medio de la ola de calor, usuarios afectados reclaman por la restitución del servicio.

Cuando la ola de calor azota a toda la Argentina, vecinos de la provincia de Salta no tienen agua

desde hace 10 días. Sin respuestas ni soluciones, los afectados salieron a protestar para pedir el

restablecimiento del servicio.

En las últimas horas, se registraron varios reclamos por cortes permanentes en distintos barrios de la

ciudad, especialmente de la zona norte. El malestar de los usuarios se agudizó con las altas

temperaturas y advierten que si no se resuelve la situación, no abandonarán las calles.

En noviembre, en la antesala del verano, Aguas del Norte había prometido un plan de contigencia.

Sin embargo, no lo cumplió y ahora miles de usuarios se encuentran sin servicio.

El Ente Regulador de Servicios Públicos convocó a una “Mesa del Agua” a sectores involucrados.

Anticiparon que la idea es definir en conjunto “las prioridades” que se deben considerar en materia

de agua y saneamiento. El espacio estará integrado por los Ministerio de Economía e

Infraestructura, la Secretaría de Recursos Hídricos, Edesa y Aguas del Norte.