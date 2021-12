Así será la prestación de servicios municipales durante el día viernes 31 de diciembre

En este sentido, la dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la secretaría de Servicios Públicos, informó que el Transporte Públicos de Pasajeros funcionará hoy hasta las 21 hs. y se reanudará el 1ero de enero a las 17. Por lo que, desde el organismo municipal, se solicitó tomar los recaudos correspondientes en razón de las tradicionales celebraciones de fin de año. Además el Ascensor Urbano estará abierto, de 6 a 18hs. El 1° sin servicio, reanudándose el 2 de 07 a 23 hs. El Estacionamiento Tarifado regirá hoy solamente de 8 a 13 hs. Asimismo, desde la misma área municipal, comunican que el transporte alternativo de pasajeros para el día 31 regirá con Tarifa 1, ya que ese día se decretó asueto administrativo. Mientras que el 01 y 02 de enero, regirá la Tarifa 2.

La dirección general de Higiene Urbana, dependiente de la secretaría de Servicios Públicos, informó que la Recolección de Residuos será de manera normal, al igual que el servicio de barrido para el viernes 31. Mientras que el 01 de enero, Año Nuevo, la recolección de residuos domiciliarios, ex terminal, alrededores, centro, será reducido. Al igual que la limpieza y barrido. La empresa LIMSA que cuenta con recolección de residuos, barrido mecánico, contenedores municipales, en el turno noche no tendrá servicio. Mientras que el 01 no contará con el servicio, reincorporándose el 02 a las 21hs.

Por otro lado, la dirección de Mercados, dependiente de la secretaría de Gobierno Municipal, aclaró que los mercados municipales: Concentración y Abasto, abrirá el viernes 31 de 7 a 17. El Mercado 6 de agosto, tendrá atención, de 8 a 17. Mercado 12 de octubre y Santa Rosa, funcionará de 8 a 17 hs. Finalmente el Mercado Sur Municipal, abrirá sus puertas de 9 a 14 únicamente.