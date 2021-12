Tarija no autorizó fiestas de fin de año y anuncia controles

El alcalde de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Johnny Torres Terzo, informó que no han autorizado fiestas de fin de año a causa del incremento de contagios por covid.

“Nosotros no vamos a autorizar ninguna actividad no esencial y vamos a dar a conocer a la policía municipal. Si hay alguna fiesta o evento tiene que mostrar su protocolo aprobado por el Sedes, si no es así, no lo vamos a permitir”, dijo.

Aunque sostuvo que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) es quien autoriza o niega los protocolos de bioseguridad, lo cual genera que se desarrollen diferentes eventos sociales.

Pero el director del Sedes, Álvaro Justiniano aclaró sobre esta situación, afirmando que enmarcados en el decreto departamental, el Sedes “solamente hacen una verificación de los protocolos de bioseguridad”, sustentados en la norma boliviana, y además establecidos en la ley de emergencia sanitaria.

“Ese es el rol del Sedes por favor y no es quien autoriza. Son los comités de operaciones de emergencias municipales quienes autorizan o no las diferentes actividades”, dijo.

Argumentó, que el Consejo Técnico del Sedes, ha sacado una resolución, señalando que validarán los protocolos, una vez que las actividades tengan la autorización del Municipio, a fin de facilitar el trámite.

“Si el municipio considera que alguna actividad se puede llevar adelante, nosotros le validamos el protocolo”, dijo.

Justiniano puntualizó que el protocolo de bioseguridad consiste en: distancia, presentación de la vacuna, uso del barbijo, el alcohol en gel y el aforo de la gente.