Cívicos cruceños y potosinos llaman a la unidad del país ante la “violación sistemática de los derechos humanos”

El Comité Pro Santa Cruz (CPSC) junto a sus pares del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), emitieron un comunicado haciendo un llamado a la unidad del país, “para luchar por la democracia, libertad y la justicia contra la dictadura y la violencia generada por un gobierno tirano (…), el asalto a Potosí es un acto de cobardía, así como de venganza en el que se torturó, apresó y violó sistemáticamente los derechos humanos”, dijo el presidente del ente cívico cruceño, Rómulo Calvo.

En el comunicado, también se hizo énfasis en la “criminalización generalizada” que viene, según señalan los cívicos, realizando el Gobierno central contra la región cruceña por el caso ítems fantasmas, “cuando los delitos son personalísimos y deben ser investigados en el marco de la objetividad, tildando a la cruceñidad como el epicentro de la corrupción, (…) el Gobierno busca dividir para así gobernar”.

Finalmente, agregaron que no renunciarán a la lucha por una auditoria electoral, independencia de la justicia, recuperación de la democracia, “(porque) Bolivia vive una dictadura con apariencia democrática, no existe independencia de poderes, tenemos más de 60 presos políticos, las elecciones son fraudulentas y en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no se representa a los bolivianos sino a un partido político”.