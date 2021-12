Desmienten penas de 10 años de cárcel para quienes no se vacunen contra el Covid-19

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva” dijo que fue “tergiversado” respecto a la aplicación voluntaria de la vacuna contra el coronavirus y recordó que existen disposiciones de bioseguridad que se deben respetar en el marco del derecho a la salud.

Enfatiza que la vacunación es voluntaria

“Lamento que se distorsione, en ningún momento hemos dicho que se va a meter a la cárcel a quienes no se vacunen”, subrayó en conferencia de prensa.

Silva explicó que el Decreto Supremo 4640, promulgado el pasado jueves, respeta el carácter voluntario de aplicación de la vacuna, ya que en caso de no contar con el documento se solicitará la prueba PCR como parte de las medidas de contingencia y control de la pandemia que a la fecha cobró la vida de 19.554 ciudadanos, con un promedio de 1.500 infectados por día.

En entrevista con la televisora estatal afirmó que “si yo no porto, no demuestro estos documentos (carnet de vacuna o PCR negativo) y si me hacen la prueba y tengo Covid, estoy atentando contra la salud de los otros usuarios, por lo tanto, pueden hacerme un proceso”.