Boric da los primeros lineamientos para el nuevo gobierno tras reunión con Piñera

Cerca de dos horas duró el encuentro que esta tarde sostuvieron el Presidente en ejercicio, Sebastián Piñera y el electo, Gabriel Boric.

La cita se realizó en el Palacio de La Moneda, lugar hasta donde llegó Boric acompañado por su jefa de campaña Izkia Siches y su jefe político Giorgio Jackson. Y su objetivo fue coordinar lo que será el traspaso de mando entre ambas administraciones.

Mientras que por el lado del Mandatario estuvieron presentes los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de la Segegob, Jaime Bellolio; además del titular Segpres, Juan José Ossa.

“Hablamos de diferentes temas, materias internacionales, donde es importante tener una política de continuidad en las relaciones internacionales, materias también relativas a la pandemia, la importancia de la reactivación económica, cuestiones presupuestarias y la preocupación que tenemos de que no se instale en Chile la impunidad en cuento a violación de DD.HH.”, indicó Boric.

En ese sentido, el parlamentario por Magallanes afirmó que “fue una reunión con altura de miras como corresponde entre un Presiente electo y Presidente en el cargo, y que hoy día estamos más conscientes de los tremendos desafíos que debemos abordar. Me voy tranquilo porque tendremos un traspaso de mando ordenado e institucional, donde el aparto del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione, y eso es una buena noticia para Chile porque es algo que quizás uno no sabe apreciar hasta que se pierde, y debemos valorarlos y profundizarlo”.

Además, entregó sus primeros lineamientos como jefe de Estado electo: nombrar a su primer gabinete de ministros en un plazo máximo de un mes y revisar en detalle los casos vinculados al estallido social donde hay querellas por Ley de Seguridad del Estado.

Sobre el primer punto, el frenteamplista sostuvo que “hoy revisábamos que el Presidente Piñera nombró a su gabinete para el segundo mandato el 22 de enero, espero no superar ese plazo. Pero también es importante dar certezas de lo que viene, por lo tanto debemos actuar en función de aquello”.

Sobre la eventual composición, el Presidente electo indicó que “no tenemos nombres, porque creo que sería de mal gusto haber tenido esas conversaciones antes de consolidada la victoria de ayer, pero haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos y llevar adelante un proceso de chequeo y contra chequeo, es importante no equivocarse porque la confianza y la visión de Chile hacia el mundo están en juego. Haremos los esfuerzos por hacerlo lo antes posible”.

Asimismo, afirmó que “no vamos a retroceder del criterio paritario, las mujeres serán protagonistas. Puedo contarles que he conversado con los partidos y esto no será lógica de cuoteo ni de imposición, es facultad exclusiva del Presidente y se va mantener. Vamos a incorporar a los mejores, los más capacitados y habrá independientes. Y me gustaría también contar con gente de regiones que entienda la diversidad y heterogeneidad del nuestro país. En primera vuelta vimos una realidad geográfico muy distinta y es importante que eso también se integre en los criterios”.