Pumari pierde su primera batalla judicial; sus abogados estaban varados por el bloqueo en Potosí

La primera batalla judicial que emprendió el exlíder cívico Marco Pumari fue una derrota porque fue rechazada la acción de libertad que planteó su defensa ante los tribunales de Santa Cruz.

Jorge Valda, abogado defensor del líder potosino, dijo que la audiencia se realizó ante la ausencia del equipo de abogados que estaba varado en el bloqueo de los campesinos afines al masismo en la localidad de Betanzos.

“Tenemos conocimiento que uno de los abogados de la defensa de Pumari habría planteado una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz ante un Tribunal de Garantías Constitucionales, situación que fue resuelta y en definitiva se le ha negado. El Tribunal ha establecido que no existió una aprehensión ilegal y se ha cumplido con las formalidades y el procedimiento penal”, informó la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque.

El abogado Valda presentó la acción de libertad por la detención arbitraria e ilegal de Pumari la noche del jueves, sin cumplir procedimientos y sin haber notificado a las personas que son procesadas.

“Han aprovechado la circunstancia de que estábamos en el trayecto Betanzos-Potosí y no había forma de conectarse para asistir ni siquiera de manera virtual. Además, el Tribunal dio su rechazo no porque no tengamos razón, sino porque no existió la presencia para defenderlo”, afirmó Valda.

Según la fiscal Choque, la acción fue presentada en su contra como Fiscal Departamental. Recordó que ella no emite ningún tipo de orden o firma algún requerimiento investigativo, ya que esa tarea está a cargo de la comisión de fiscales que investigan el caso. También dijo que el fallo judicial dio la razón al Ministerio Público en sentido de que actuó cumpliendo el procedimiento.

Valda también señaló que plantearon la apelación a la resolución del juez de Llallagua que dispuso la detención preventiva de Pumari y eso se resolverá el jueves. La defensa exigió que la misma se realice en la ciudad de Potosí, porque ningún juez provincial está habilitado para tratar un caso que se conoció en la capital del departamento.

Pumari debe permanecer recluido de manera preventiva por distintas acusaciones, entre ellas la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, en octubre de 2019. -