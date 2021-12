Acusó a Bachetel de intervenir en la elección

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano agregó que “se entiende su preferencia por Gabriel Boric, pero desde su cargo debiera estar disponible a reunirse con todos los candidatos”.

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, “lamentó” este lunes la reunión que durante la tarde de domingo sostuvieron el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta, Michelle Bachelet.

Según dio a conocer La Tercera PM, la reservada cita, que se produjo a días del balotaje del 19 de diciembre en que se enfrentarán Kast y Boric, se efectuó en la residencia de la exmandataria -en La Reina-, y unas horas después del arribo de la expresidenta a Chile para pasar las fiestas de fin de año.

“Lamento que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU intervenga de esta manera en la elección”, señaló la carta del Partido Republicano, agregando que “se entiende su preferencia por Gabriel Boric, pero desde su cargo debiera estar disponible a reunirse con todos los candidatos”.

Las declaraciones del abanderado fueron retrucadas por el coordinador político de Boric, Giorgio Jackson, quien respondió que “las personas en sus vacaciones pueden hacer lo que quieran”. A través de Twitter, el también diputado RD agregó: “¿Ustedes lo escucharon decir algo cuando todo el gabinete de (Sebastián) Piñera se volcó a hacerle campaña?”.

Durante la mañana de ayer, previo a que se conociera el encuentro de Bachelet con Boric, Kast se había referido al viaje de la expresidenta a Chile asegurando que la exmandataria debería ser “muy prudente” en los apoyos que entregue y que a él también le interesaba encontrarse con la Alta Comisionada.

“No sé si él ya se habrá reunido (Boric) con la Presidenta, es probable que tenga una reunión. Si fuera así a mí igual me gustaría reunirme con ella, porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas”, dijo, añadiendo que “ella tiene que ser muy prudente en los apoyos que dé”.

Si bien aún no hay claridad sobre los pasos que dé Bachelet respecto la candidatura de Boric, en la mañana la jefa de campaña del diputado por Magallanes, Izkia Siches aseguró que “ella como Alta Comisionada sigue siendo ciudadana y tiene todo derecho de expresión. Obviamente no puede participar de negociaciones internacionales, pero como ciudadana chilena puede manifestar su apoyo. Por su historia y trayectoria, no tengo dudas que va manifestar su apoyo a nuestro candidato”.

Hace algunas semanas, cuando se especulaba con la presencia de la expresidenta en Chile previo a la segunda vuelta, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, había apuntado también a las restricciones que tendría Bachelet, por su cargo, para referirse a materias de la continencia nacional. “Esperamos que ella se enmarque dentro de lo que es su cargo y cuáles son las acciones que ella pueda determinar”, sostuvo el jefe de gabinete el 24 de noviembre.