Empresarios y gremios, Las claves de la reunión del Consejo Económico y Social

El Gobierno celebrará este jueves una nueva sesión del Consejo Económico y Social, el foro de discusión integrado por empresarios, gremios y movimientos sociales para explorar acuerdos de mediano y largo plazo en distintos ámbito, que realizará este jueves una nueva reunión para analizar la agenda de trabajo prevista para lo que resta del año y planificar acciones para el próximo, según se informó oficialmente.

La actividad del foro, que conduce el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, se realizará a partir de las 9.30 en Casa Rosada, de forma bimodal; es decir, presencial y virtual para aquellos que no puedan asistir personalmente. Se prevé la presencia de ejecutivos del sector privado, de dirigentes gremiales, académicos, miembros de la sociedad civil y representantes de movimientos populares.

El encuentro del Consejo tendrá lugar días después de que el presidente Alberto Fernández convocara a la oposición a debatir un “una agenda tan compartida como sea posible” para los próximos meses, según dijo en el mensaje pronunciado en la noche del domingo tras las elecciones legislativas. En ese mismo mensaje, anunció que enviará al Congreso en los primeros días de diciembre un proyecto de ley que contendrá el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El Consejo está integrado por empresarios, gremios y movimientos sociales, se reúne habitualmente para explorar acuerdos de mediano y largo plazo en distintos ámbito y realizará este jueves una nueva reunión para analizar la agenda de trabajo prevista para lo que resta del año

El propio Jefe de Estado adelantó que esas reuniones serán a similares a las que vienen funcionando desde los primeros meses del año en el marco del Consejo Económico y Social. “En este momento tenemos cinco o seis leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social; por lo tanto, el diálogo siempre está abierto; no es nuestro problema; no somos nosotros los que no queremos el diálogo”, había sostenido el Presidente en una entrevista radial brindada el domingo por la mañana.

La invitación, cursada en las últimas horas a todos los integrantes del Consejo, señala que el encuentro será un desayuno de trabajo en el que se conversará sobre el trabajo previsto para el resto del año y se planificarán acciones para el próximo. Entre los invitados que estarán mañana en la sesión y que fueron consultados por Infobae, el Gobierno aún no había difundido entre los miembros del foro la agenda de temas a debatir este jueves.

El Consejo Económico y Social tuvo en las distintas sesiones del año una temática variada de tópicos. En los últimos encuentros se abordaron cuestiones como la agenda de producción de conocimiento y desarrollo de tecnología e innovación, los desafíos de la digitalización, producción de hidrógeno, empleos del futuro, el puente entre planes y sociales y trabajo formal y biotecnología, entre otoros temas.