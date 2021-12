Rumbo al balotaje

"Lo peor que le puede pasar a la gente más sencilla y más humilde es que venga una experiencia de izquierda como la de Boric”, afirmó el exministro de Economía. Por otro lado, también se refirió al trabajo constitucional que se está realizando para la redacción de una nueva Constitución. Al respecto, el también expresidente de la UDI señaló que “la Convención Constitucional fue un asalto político” y que sus miembros "no representan el Chile real".

ablo Longueira, exministro de Economía y exparlamentario, abordó la carrera presidencial de cara a la segunda vuelta en la que se enfrentará el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En conversación con Radio ADN, el también expresidente de la UDI planteó que, en caso de que el líder de Republicanos se posicione en primer lugar y llegue a La Moneda, el país “va a perder mucho menos que si gana Boric. Creo que lo peor que le puede pasar a la gente más sencilla y más humilde es que venga una experiencia de izquierda como la de Boric”.

“Tengo la peor opinión de esa izquierda latinoamericana. Lamentablemente los que más sufren son los más pobres, como siempre. Ojalá la evitemos, pero no sé si se logre”, agregó.

Sin embargo, enfatizó en que el desafío de ambos candidatos en esta elección no es ganar, sino que “gobernar”. “Cuando uno está en esa disyuntiva tiene que pensar en cómo va a gobernar. Chile tiene una polarización que no me gusta”, indicó Longueira.

“La Convención Constitucional fue un asalto político”

Durante la entrevista en la emisora, otro de los temas que se abordaron fue el desarrollo de la Convención Constitucional.

Al respecto, Longueira -quien había anunciado este año su candidatura a constituyente, pero finalmente dio un paso al costado- criticó el trabajo del órgano redactor, asegurando que “la Convención Constitucional fue un asalto político” y que buscan “refundar Chile y no es el espíritu mayoritario del país”.