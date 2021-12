Investigadores chinos afirman haber encontrado una "cura" de anticuerpos para COVID-19

En el estudio, publicado el martes por investigadores de la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou, la Universidad de Zhejiang en Hangzhou y una serie de otras escuelas e institutos de medicina, los investigadores explican cómo utilizaron un microscopía crioelectrónica 50 (crio-EM) para determinar cómo el anticuerpo humano 35B5 neutraliza el SARS-CoV-2. No solo en la cepa "salvaje" original de COVID-19 (que surgió inicialmente de Wuhan), sino también de todos los COV circulantes. Los investigadores dijeron que este anticuerpo podría explotarse para crear una nueva vacuna que sea más eficaz para proteger contra varias cepas del virus.

O tal vez incluso nuevas terapias con anticuerpos que podrían ofrecer una protección aún más fuerte a los vulnerables que el molnupiravir de Merck.

La alta eficacia significa que el anticuerpo tiene la capacidad de suprimir no solo el COVID original, sino también todas las variantes existentes y potencialmente incluso más variantes que aún no se han desarrollado. En este momento, parece que el anticuerpo se dirige a aspectos del virus que no han sido afectados por las mutaciones.

Estos hallazgos, argumentan los científicos, podrían "aprovecharse para el diseño racional de una vacuna universal contra el SARS-CoV-2 [Covid-19]".

Y aunque no han probado el anticuerpo contra la variante omicron, los investigadores dijeron que las características de la variante omicron sugieren que también tiene las características que requiere el 35B5 para suprimir el virus.

Este avance podría volverse "bastante valioso" si omicron muestra la capacidad de producir un aumento en las infecciones de "avance", haciendo que la primera generación de vacunas sea efectivamente inútil.