“La propuesta de federalismo puede ser arma de doble filo para Tarija”

“No es con visto con malos ojos, pero tampoco será un proceso fácil, porque no hay que olvidar que el actual Gobierno Nacional, busca que el Estado sea centralista, que maneje todos los poderes y los recursos. Hoy tenemos autonomía, pero solamente en papeles, no sirve de nada, porque mientras otros manejen tus recursos, aunque seamos federados o estados autónomos, no vamos a lograr nada hasta que realmente esa dependencia cambie”, explicó.

Romero señala que a Tarija le convendría ser un estado federal, pero advierte, que el Chaco podría lanzarse a buscar su décimo departamento, como muchas veces lo han manifestado autoridades.

“Hay que ver hará la Región del Chaco, porque quieren ser independientes, autónomos, y que hará la provincia Cercado ¿exportar rosquetes, vinos, empanadas blanqueadas? Es como un arma de doble filo, porque el que se vuelve independiente y tiene los recursos naturales, o industrias, si pueden hacerlo, pero a Tarija ¿nos convendrá realmente? Eso hay que pensarlo muy bien”, dijo.

Romero lamenta que la “época de oro” de Tarija haya pasado, y no se supo aprovecharlo, donde ingentes cantidades de recursos económicos llegaron al departamento, y ahora hablar de federalismo “está fuera de contexto por el momento”, refirió.