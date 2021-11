La “Pumita” Carabajal se prepara para su vuelta al ring en San Luis

Mañana no será un día más para la boxeadora jujeña, Brenda Carabajal, ya que volverá a pelear después de dos años de inactividad. El regreso de la “Pumita” será en el Palacio de los Deportes "José María Gatica" de Mercedes, localidad de la provincia de San Luis, ante la santiagueña Lilian Silva. "La idea es ranquearme para disputar nuevamente un título", dijo confiada la púgil mas representativa de la provincia.

Dos largos años tuvieron que pasar para verla nuevamente en acción, la inactividad por la pandemia y la recuperación de una lesión en unos de sus hombros que la aquejaba fueron impedimento para que desarrollé normalmente la práctica deportiva pero mañana volverá donde mejor se siente que es el ring. Cabe destacar que viene de hacer una pelea exhibición en San Pedro junto a Julieta "La Zorrita" Cardozo.

“Llegó muy bien para este compromiso, me vengo entrenando hace bastante tiempo, por la pandemia estuve mucho tiempo sin competir, también venía arrastrando una lesión en uno de los hombros, por eso decidí hacer un párate para restaurar todo y poder trabajar bien, ahora lo tengo que plasmar arriba del ring”, comentó la jujeña. “Sé que Lilian viene de combatir con varias referentes de Argentina, tiene experiencia. Es zurda, por ende, hay que cambiar toda la estrategia, hay que usar otra forma de pelear y moverse en el ring, ya lo vengo practicando, ojalá salga todo bien”, analizó Brenda Carabajal.

Luego, la boxeadora jujeña dijo “Lo estoy viviendo de una manera muy tranquila, estoy lista, solamente me falta ver la ropa que me voy a poner esa noche, no tengo otro tipo de preocupación, estoy bien entrenada, le agradezco a la profesora Emilia Ortiz que me mantiene la parte física”. “Con más experiencia y madurez después de haber transitado varios campeonatos y haber recorrido muchos ring, eso me da la seguridad para buscar la mejor versión de mí”, cerró la “Pumita” Carabajal.