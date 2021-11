Tensión política

El multitudinario cabildo realizado este miércoles en Potosí determinó declarar como “enemigo” de ese departamento al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, y exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani, del MAS.

La masiva concentración se registró en la plaza 10 de Noviembre, donde diferentes organizaciones tomaron la palabra para condenar los hechos de violencia registrados el martes, aprobando 10 resoluciones y la continuidad del paro multisectorial.

“Decirle al Gobierno, a nuestras autoridades locales, que se han equivocado con el pueblo potosino, que es digno, rebelde, que no recibe atención. No se vuelvan a equivocar, acá, sí o sí, se tienen que abrogar estas leyes malditas, vamos a poner el pecho, porque no vamos a dejar que haya sometimiento”, dijo el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel.

Enfatizó que “Potosí otra vez va a poner el pecho, otra vez va a salvar a Bolivia, Bolivia está esperando la respuesta de Potosí, compañeros”, adelantando que habrá un día de abastecimiento para después continuar con la suspensión de actividades hasta que el MAS elimine las leyes que no fueron consensuadas ni socializadas.

Las demandas y declaraciones del Cabildo:

Declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, que de nada sirvió el diálogo que le hemos pedido, además de ser racistas y discriminadores.

Exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani y del presidente de la asamblea departamental, Marcial Ayali, por financiar y alentar los enfrentamientos con los campesinos

Exigir la renuncia del comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Mercado, por no proteger a la ciudadanía y parcializarse con el MAS.

Un plazo de 24 horas para que la Fiscalía inicie un proceso penal contra el gobernador por el deceso de un ciudadano potosino, de lo contrario, la fiscal de distrito, Roxana Choque, debe renunciar a su cargo.

Exigir al Gobierno de Luis Arce abrogar en un plazo de 24 horas la Ley 1386 y todo el paquetazo de leyes anticonstitucionales y antidemocráticas que van en contra de la población.