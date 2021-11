Nominación a la Corte Suprema

El parlamento del noroeste del país, un organismo que integran los presidentes de las legislaturas de seis provincias de esa región, se reunió el martes y promovió a la vicegobernadora de La Rioja María Florencia López como candidata a jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y se lo hicieron saber a Alberto Fernández en una carta, en la que le pidieron romper con la tradición de una Corte dominada por porteños, bonaerenses, santafesinos y cordobeses.

La única provincia que integra este organismo y no firmó fue Tucumán y no es causal: el ex gobernador y jefe de Gabinete Juan Manzur propone para reemplazar a Elena Highton de Nolasco a la titular de la Suprema Corte local Claudia Sbdar. Ya la hizo pasear con Alberto por la provincia.

El resto de los vices del noroeste hicieron público su apoyo a López. "Argentina es una sola y mancomunadamente debe propender al desarrollo de todas y cada una de sus regiones. Ese es el desafío, que enfrentamos y debemos superar", señalaron en la misiva que hicieron llegar a la Casa Rosada.

La suscribieron el vicegobernador de Salta Antonio Marocco, el de Jujuy Carlos Haquim, el de Catamarca Rubén Dusso y el de Santiago del Estero Carlos Neder y López. "Me parece excelente que los colegas vicegobernadores del norte argentino la puedan postular a Florencia. A partir de esto, vamos a acompañar y apoyar esa propuesta", celebró el gobernador Quintela.

El pronunciamiento sirvió además para anticiparse a otros pedidos similares que puedan surgir de los gobernadores del nordeste u otras regiones interesadas en poner un pie en el máximo tribunal.

Desde la salida de Highton, la Corte funciona con 4 miembros pero necesita de 3 votos para tomar decisiones de mayoría. Para nombrar un juez se necesitan los dos tercios del Senado, una cifra sólo posible con un acuerdo entre el Frente de Todos y Cambiemos que no parece fácil de alcanzar en los próximos dos años.

Pero el pronunciamiento del parlamento del Noa es firmado también por Haquim, que si bien tiene origen peronista no es ni más ni menos que el vice del radical Gerardo Morales, quien en diciembre podría presidir el Comité nacional de la UCR. Además, el actual presidente de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, aún responde a sus órdenes.

López tiene 40 años de edad, es abogada desde los 22 y hasta asumir la vicegobernación en 2019 fue concejal, diputada e intendenta de Arauco, en todos los casos con el récord de edad mínima.

La presión para completar el tribunal con juristas del interior del país creció en las últimas semanas y no parece posible que sea ignorada por Alberto si quiere ser tenido en cuenta en el Senado.