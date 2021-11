Denuncian que un docente jujeño abusó de una alumna

El pasado miércoles fue cuando el docente, según contó la madre de la menor, avanzó en manosear a la misma, tras lo cual ella dio aviso a la dirección del colegio, desde donde no solo se eludió -en esa jornada- llamar a los padres sino que además, pasada casi una semana, se permitió que el profesor prosiga dando clases.

Enterados de lo acontecido, la familia de la menor acudió al día siguiente ante la Justicia, desde donde se abrió una investigación a cargo del fiscal especializado en violencia de género, Alejandro Bosatti, quien ordenó distintas medidas en curso, indicaron a Télam fuentes judiciales.

Ayer, al encontrarse el profesor dando clases de manera habitual, los padres decidieron ingresar al aula donde se hallaba, hecho que quedó registrado en un video viralizado en las redes sociales.

Dicha situación fue la que llevó a la convocatoria de la protesta de este mediodía por parte de alumnos y padres.

"¿Dónde está la seguridad y la justicia?", "no me siento segura en mi propio colegio", "tocan a una, tocan a todas" y "no puede dar clases un pedófilo", fueron algunas de las expresiones plasmadas en carteles portados por algunos alumnos, que realizaron una sentada en el acceso al colegio.

La madre de la alumna contó hoy, a medios locales, que el episodio denunciado ocurrió mientras ingresaban a la hora de clases con el docente, momento en el cual, dijo, "él la manoseó".

Relató que inmediatamente la menor dio aviso a su preceptora y a los directivos, y que "nunca la llamaron" para informarle lo que estaba aconteciendo.

En sentido contrario, la apoderada legal del colegio, Ingrid Montenegro, aseguró que "cuando la nena advierte del hecho, se la llama a la madre", y agregó que la misma mencionó "que iba a hacer la denuncia penal" pero que hasta el momento en la escuela no tenían "constancia de ello".

Consultada por medios locales en torno a las actuaciones, dijo que se revisaron las cámaras del colegio y que las mismas "no registraron nada", además de señalar que contra el profesor, que lleva diez años allí, "es la primera queja" que tenían y "nunca hubo ningún tipo de denuncia formal".

Tras lo ocurrido ayer, confirmó que finalmente decidieron suspenderlo preventivamente, y llamó a acercar otras denuncias si las hubiera.

Los padres congregados en la puerta del colegio, pidieron que si existen otros casos las alumnas se animen a contarlos, reprocharon no haberse enterado por las autoridades sobre lo ocurrido y reclamaron explicaciones de por qué no se suspendió al docente desde el momento de conocido el hecho.