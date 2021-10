Importante sector de la coalición oficialista le retiró el apoyo a su candidato, Sebastián Sichel

Un total de 75 militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se descolgó del acuerdo partidario de respaldar al candidato presidencial de su coalición ante las elecciones del próximo 21 de noviembre. Mediante una carta firmada por parlamentarios, dirigentes y militantes del partido, los miembros de la coalición de derecha dieron a conocer que votarán por el republicano José Antonio Kast en vez del candidato ganador de la primaria del sector, Sebastián Sichel.

Así, el escenario se complica para Sichel. El candidato a la presidencia de continuidad al gobierno de Sebastián Piñera había resultado ganador por amplia distancia en la primaria de su coalición, en la que compitió con Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli), por lo que los partidos de la alianza -conformada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), PRI y Evópolis-, le habían entregado su respaldo. Pero ese acuerdo se quebró tras una serie de situaciones que finalizaron con un llamado a “libertad de acción” otorgada por Sichel a sus seguidores.

En la carta, 75 militantes de la UDI señalaron: “Hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos, en esta etapa de la contienda electoral, apoyando de forma irrestricta al candidato José Antonio Kast Rist y lograr la primera mayoría nacional; dando una señal clara respecto del peso electoral y la representación que tenemos en el país”.

“Esta es una decisión basada en la coincidencia de principios entre el candidato presidencial y nuestro partido, en considerar que un compromiso requiere de la entrega de señales y acuerdos mutuos para su verdadera consolidación, y no en una rendición incondicional, ni mucho menos en seguir ciegamente los dictados de quien lidera, por lo cual, a la vista de los hechos públicamente conocidos, que nos indican que no existe voluntad de lograr un real compromiso”, argumentan.

Entre los firmantes se encuentran el exalcalde de Colina y actual delegado presidencial de la provincia de Chacabuco, Mario Olavarría; la exalcaldesa de Recoleta, Sol Letelier; y el concejal de Estación Central, Ivo Pavlovic.

La misiva fue dada a conocer un día después que el candidato oficialista otorgada la libertad de acción a los partidos que lo apoyaban, luego que varios dirigentes ya habían anunciado que apoyarían a Kast. De paso, les enrostró que no están cumpliendo con el compromiso de respetar al ganador de esa votación. “Siempre creí que un independiente podía ser parte de una coalición, nos hemos dado cuenta de que algunos quieren volver al pasado y apoyar una antigua derecha”, dijo Sichel. “No vamos a aceptar es el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy”, manifestó el presidenciable.

La primera vuelta electoral se realizará el próximo 21 de noviembre y las encuestas han sido desfavorables durante las últimas semanas para el candidato del continuismo. De hecho, Kast figura como el favorito para llegar a La Moneda según los últimos sondeos, a lo que se suma el descuelgue en cadena de miembros de la UDI en favor del candidato conservador.