El dólar blue bajó a $194, pero aumento el financiero “libre” que superó los $200

Luego de haber tocado el viernes pasado su máximo nominal de $195, el dólar blue retrocedió $1 para finalizar en $194. En tanto, en la bolsa las cotizaciones financieras "libres", que llegaron a subir por encima de los $200, cerraron al borde de los $200 y mostraron persistente desconfianza de ahorristas e inversores.En el segmento mayorista, la cotización oficial comenzó la semana con un alza de 13 centavos para ubicarse en $92,52. Así la brecha con el informal se ubica apenas por encima de 94%, pero se se estira a casi el 100% si se toman en cuenta el contado con liquidación que hace mediante la compra de Adrs o Cedears, operaciones que no tienen restricciones por el cepo.Pese a la suba de $10 del blue la semana pasada, el Banco Central decidió mantener su estrategia intacta- Según detallaron fuentes del mercado, el organismo que preside Miguel Pesce pudo comprar US$ 25 millones en la rueda, que se suman a los US$ 5 que había adquirido el viernes. Así, en lo que va del mes lleva acumuladas compras por US$ 530 millones.Este saldo positivo, contrasta con los más de US$ 1.090 que tuvo que vender un año atrás, en medio de la disparada del blue. De hecho, al ser octubre un mes donde las liquidaciones del agro bajan considerablemente, con las compras de este mes el Banco Central mostraría su mejor performance en los últimos diez años.En lo que va del año, el organismo se hizo de US$ 6.780 millones para engrosar sus reservas internacionales, que finalizaron en US$ 43.057 millones.