Agencias del gobierno de Estados Unidos financiaron experimentos con virus en Wuhan

En una carta dirigida al diputado James Comer, el director adjunto principal del NIH, Lawrence A. Tabak, cita un "experimento limitado" para determinar si las proteínas de los coronavirus de murciélagos naturales que circulan en China eran capaces de contagiar al ser humano.

Según la carta, los ratones infectados con el virus de murciélago modificado "se enfermaron más" que los expuestos a una versión no modificada del mismo coronavirus.

Si bien la carta de Tabak hace todo lo posible para insistir en que estos experimentos biológicos no podrían haber producido la pandemia del SARS-CoV-2, su carta es evidencia de actividades que podrían estar relacionados con la pandemia.

Esta información se hizo pública gracias a los materiales difundidos mediante la interposición de un recurso judicial, según la Ley de Libertad de Información por parte del medio "The Intercept" contra los Institutos Nacionales de Salud, lo que revela que EcoHealth recibió un pago para fabricar virus quimérico basado en el SARS que confirmaron que podría infectar células humanas.

"Esta es una hoja de ruta de la investigación de alto riesgo que podría haber llevado a la pandemia actual", dijo Gary Ruskin, director ejecutivo de US Right To Know, un grupo que ha estado investigando los orígenes de Covid-19.

También se conoció que el controvertido Daszak solicitó una autorización para liberar coronavirus modificados en la naturaleza en un esfuerzo por "inocular contra enfermedades" que de otra manera podrían haber afectado a los humanos, según el medio The Telegraph, citando propuestas de subvenciones filtradas, desde 2018.

Nuevos documentos muestran que apenas 18 meses antes de que aparecieran los primeros casos de Covid-19, los investigadores habían presentado planes para liberar nanopartículas que penetran en la piel y que contienen "nuevas proteínas quiméricas de coronavirus" en Yunnan, China.

También planearon crear virus quiméricos, genéticamente mejorados para infectar a los humanos más fácilmente, y solicitaron 14 millones de dólares a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (Darpa) para financiar el trabajo.

Daszak esperaba usar la ingeniería genética para improvisar los coronavirus de murciélago, "lo que facilitaría que el virus ingrese a las células humanas”, e incluyó planes para mezclar cepas de coronavirus naturales de alto riesgo con más infecciosas, pero en versiones menos mortales. Su "equipo de investigadores de murciélagos" incluyó al Doctora Shi Zhengli del Instituto de Virología de Wuhan, así como a investigadores estadounidenses de la Universidad de Carolina del Norte y el Centro Nacional de Salud de Vida Silvestre del Servicio Geológico de EE. UU.