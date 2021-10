Wanda Nara destrozó a la China Suárez tras su comunicado

"De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma", escribió Wanda Nara en su collage de fotos que armó junto a Mauro Icardi y en la que aclara: "Fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas".

En su extenso comunicado, La China Suárez disparó fuerte contra Mauro Icardi y también responsabilizó a Wanda Nara de la persecución mediática de la que fue víctima.

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", arranca el comunicado de La China Suárez tras la filtración de chats con Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara.

Y continúa: "He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo".

"Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", afirma La China Suárez en el primer párrafo donde le pega fuerte a Mauro Icardi tratándolo de mentiroso y a otros ex, como Benjamín Vicuña cuando estaba casado con Pampita.

Por eso, remarca: "Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer".

Al hablar de repetición, La China Suárez claramente mete en la bolsa a varios ex que le mintieron antes de salir con ella. "Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos".