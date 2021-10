Karina La Princesita se peleó con Yanina Latorre y renunció a Showmatch

Karina "La Princesita" renunció a Showmatch La Academia después de cruzarse con Yanina Latorre, quien se sumó al programa como integrante del jurado invitada especialmente por Marcelo Tinelli.

Yanina Latorre y Karina La Princesita protagonizaron un impensado cruce en La Academia después de la coreo de la cantante en homenaje al tango. La panelista, invitada especial del ciclo, dio su opinión y la artista enfureció.

“Yo me pongo la camiseta para este show, puede que no siempre se valore. Nosotros logramos lo que queríamos lograr”, se defendió Karina. “Me parece que te vas a enojar. No sé nada de canto, pero te puedo evaluar”, lanzó Yanina.

“Puedo discutir. Disfrutá tu minuto de fama, gracias a Wanda”, disparó La Princesita. “Karina, tenés un problema. No aceptás la crítica”, cerró Yanina, en un fuerte cruce.