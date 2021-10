Cómo Uruguay se convirtió en el segundo país del mundo en energía eólica

El viento es limpio, no es almacenable, no es controlable, maneja su intensidad cuándo y cómo quiere. El viento no contamina el medio ambiente.

Pero el viento también es gratis, nadie paga por tenerlo, lo usa el que lo tiene, si es que lo tiene. El viento es, en Uruguay, constante. Entonces, el viento también es económico. Es un recurso de valor cero, está en el aire.

Uruguay es el segundo país del mundo con con mayor incorporación de energías renovables en su matriz energética. Y de ella, la mayor parte, por lejos, es la eólica. El único que lo supera es Dinamarca. Después, sí, aparecen países como Irlanda, Alemania, Grecia, España, Reino Unido, Portugal, Australia, Holanda, Suiza, Bélgica, en ese orden.

Uruguay cuenta con un total de 43 parques eólicos que generan energía. Eso representa, hoy, un 33% del origen de la energía eléctrica. El resto proviene de la hidráulica (29%), de la leña y los residuos de biomasa (23%), del gasoil (10%), de la solar (3%) y del fueloil (2%).

El total de la matriz genera 1.410 ktep. Es decir, 1.4 millones de toneladas equivalentes de petróleo. De todo ello, un 96% proviene de energías renovables.

El año 2020 fue el primero en que la energía eólica superó a la hidráulica en la historia del país. Más allá de que ese tipo de energía esté tomando un volumen cada vez mayor, existen otros factores que explican este fenómeno. “El 2020 fue el año más seco y se dio esa circunstancia de que, particularmente, el aporte de la eólica fue mayor porque tuvimos menos agua”, dice el ingeniero Fernando Fontana, asesor de Presidencia de UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas).

Los cables no pueden almacenar energía, no son baterías. Si de un lado hay generadores, del otro tiene que haber consumidores y el balance energético, segundo a segundo, tiene que ser el mismo. Si no, el sistema se desequilibra. “Es como cuando vas en bicicleta y estás en un repecho, tenés que mantener la velocidad”, comenta Óscar Ferreño, Director de Relaciones Institucionales y Regulación de la empresa Ventus.

Ventus es una empresa de capitales uruguayos que brinda servicios para todas las etapas de proyectos de energía renovable e infraestructura.

La energía eólica y la solar son consideradas energías “no despachables”. Cuando hay viento, los molinos dan energía y, si no hay, no dan. La regulación de la potencia depende de la naturaleza. “Como no hay dónde guardar viento y sol, se llaman no despachables. Como el viento tiene costo cero, son las primeras energías que se despachan”, agrega Ferreño