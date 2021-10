Sindicato de policía de Chicago advierte que la fuerza se reducirá un 50% este fin de semana

El presidente de la Orden Fraternal de Policía de Chicago, John Catanzara, en un video a los oficiales publicado en YouTube, expresó que: "He dejado muy claro mi opinión en lo que respecta a la vacuna, pero no creo que la ciudad tenga la autoridad para exigir eso a nadie".

Según Catanzara, el sindicato de la policía está preparando una demanda contra la ciudad si la administración de la alcaldesa Lori Lightfoot intenta hacer cumplir el mandato, que requiere que los trabajadores de la ciudad informen sobre su estado de vacunación antes de hoy viernes o sean excentuados de su salario.

"Puedo garantizarles no durará más de 30 días", dijo Catanzara el martes. "No hay forma de que puedan mantener una fuerza laboral del departamento de policía al 50 por ciento de su capacidad o menos durante más de siete días sin que algo se mueva".

Catanzara comparó el requisito con la forma en que los nazis les dijeron a sus víctimas que las cámaras de gas eran duchas.

"Esta no es la maldita Alemania nazi ... Métete en las duchas, las pastillas no te harán daño'", le dijo al Chicago Sun-Times, antes de disculparse rápidamente por su elección de palabras, diciendo que no trataba de vincular las vacunas con lo que sucedió durante el Holocausto.