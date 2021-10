El secretario general de ATE San Pedro fue multado por sacarse el barbijo para tomar agua en ciudad Perico

Sobre esta situación comentó e, gremialista, “realizamos está conferencia de prensa para informar lo que es de público conocimiento, el 22 de septiembre fui convocado por los compañeros trabajadores municipales de ciudad Perico a una movilización pacífica en donde todos los gremios llevan adelante medidas de fuerza que tienen que ver por los salarios de 10.000 pesos, por asignaciones familiares y mejoras en las condiciones de trabajo”.

“La movilización fue porque teníamos una reunión con el Ejecutivo, por lo que nos apersonamos a la puerta de la Municipalidad para plantear las distintas inquietudes tratadas en diferentes reuniones y sin respuestas, lo que llevo a un paro de 72 horas con actividades gremiales y al llegar a la Municipalidad nos hacen pasar y nos informan que el intendente no estaba, que se encontraba de vacaciones en la ciudad de Bariloche, lo que nos pareció una falta de respeto para los trabajadores teniendo en cuanta el conflicto que había, tampoco hubo ningún funcionario que se hiciera cargo, entonces al salir le explicamos a nuestros compañero pero inmediatamente la Policía empezó amedrentar para el desalojo y ahora desde el área contravencional nos convocaron para hacernos conocer la causa”, siguió relatando.

También dijo Brizuela, “el día de ayer estuve presente desde las 13:30 hasta las 14:30 horas donde me notifican y curiosamente en el expedienté hay como 4 fotos mías con un seguimiento, tanto en la puerta de la Municipalidad y en un momento donde yo estoy hablando y me saco el barbijo para tomar agua, dicha imagen la utilizan para aplicar la contravención sobre el Covid por la falta del barbijo y en este caso solamente en particular fue por eso, así también por haber cortado la calle Alberdi de ciudad Perico la cual se nos aplicó la contravención a la mayoría de los dirigentes, pero claramente no se hizo un corte, sino que se hizo un párate con minutos necesarios para evitar la contravención”.