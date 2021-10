Inquietud en el campo: teme que el Gobierno vuelva a intervenir el mercado de maíz

Hay incertidumbre la cadena del maíz en torno a las futuras exportaciones, en medio de versiones sobre una nueva intervención del Gobierno en el mercado.

El maíz vuelve a ocupar el centro de la escena en el sector agropecuario, pero no por el récord histórico en siembra y producción que se espera para esta campaña, sino ante las fuertes versiones sobre una supuesta intervención del mercado que podría darse, aunque no de manera formal, sino por parte parte de distintos eslabones de la cadena. En la actualidad el registro para anotar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), en el sector hablan de una “autorregulación” por parte de los privados, similar a la ocurrida en trigo.

Estas versiones surgieron luego que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien definió al grano amarillo como un “bien cultural”, junto al trigo y la carne, al que hay que defender y en conjunto con la necesidad de administrar saldos exportables. A esto hay que agregar que el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, advirtió que se “sigue día a día cómo vienen las anotaciones de las declaraciones de exportaciones y la demanda interna. Si hay que tomar una decisión, se hará llegado el momento”, dijo en declaraciones radiales.

A estas declaraciones, que fueron tomadas con preocupación en el campo, le siguió el viernes pasado el cumplimiento del saldo exportable de la campaña 2020/21 que el Gobierno nacional tenía como escenario, casi alcanzando las 38,6 millones de toneladas. Si bien técnicamente son solo cálculos y previsiones que la cartera agropecuaria realizó al principio del ciclo, se teme que funcione como una suerte de barrera para realizar nuevas DJVE. Pero lo que despierta cierta especulación es que tras llegar a ese límite, las anotaciones de DJVE pasaron a ser mínimas: mientras la semana pasada se registraron casi 900.000 toneladas, con días que superaron las 270.000 toneladas, ayer solamente se inscribieron menos de 1.000 toneladas.

El analista de mercados de la corredora Intagro, Enrique Sarthes, explicó a Infobae que “el viernes las DJVE de maíz del 2020/21 tocaron los 38,5 millones de toneladas, que es el número con el cual el Ministerio venía trabajando como escenario para las exportaciones del ciclo 2020/21. A partir de esto, el mercado comienza a preguntarse cómo sigue la película, porque ya se llegó al número. Entonces comenzaron las versiones de que se cerraba el registro, pero no está cerrado. Oficialmente, hasta el momento, no tengo conocimiento de que se haya cerrado”.

A lo expresado por el analista del mercado granario, Alberto Morelli, la máxima autoridad de Maizar, la entidad que agrupa a la cadena de maíz y sorgo, sostuvo que desde la cartera agropecuaria le confirmaron que el registro de exportaciones del cereal está abierto. Fuentes cercanas a Domínguez también se pronunciaron de la misma manera, ante la consulta de Infobae.

Para Sarthes, cómo continúa la “película”, que ya tuvo un primer capítulo a finales de 2020 con el cierre formal por una semana de las exportaciones de maíz, “dependerá del Ministerio”. Y agregó: “Yo creo que irán sondeando existencias para saber si siguen así no autorizando DJVE. En este sentido, es muy posible que el tratamiento sea muy parecido al que tuvo el trigo de cosecha 2020/21 en el que se llegó a un nivel de 10 millones y medio de toneladas. Posiblemente el ministerio se tome un impasse y evalúe cómo siguen las exportaciones”.

Por otro lado, para el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, “no existen dudas de que el mercado se encuentra intervenido, al igual con lo sucedido con el trigo, donde el mismo sector privado admitió una suerte de autorregulación que evita una intervención estatal. Esta situación no es ninguna sorpresa, porque lo estamos viviendo con el trigo hace dos años, donde los mismos molineros y exportadores en un seminario admitieron que estaban autorregulando las exportaciones por sugerencia del gobierno.