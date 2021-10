Luciano Castro y Flor Vigna, a los besos en un gimnasio

Desde que se separó de Sabrina Rojas, poco se supo de la nueva vida sentimental de Luciano Castro. El actor prefirió mantener el perfil bajo que siempre lo caracterizó y en algunas entrevistas solo atinó a aclarar que estaba conociendo mujeres, pero nada serio. Ahora, en Los Ángeles de la Mañana confirmaron que el artista estaría iniciando una relación con una famosa bailarina: Flor Vigna.

LA FOTO QUE CONFIRMARÍA EL ROMANCE ENTRE LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA

Los protagonistas de este romance no lo estarían ocultando. Según contó Maité Peñoñori, los vieron a los besos en un gimnasio muy conocido de Martínez, donde van otras figuras del espectáculo. “Casualmente él empezó a entrenar ahí. Está muy blanqueado. El viernes se fueron en la camioneta de él”, aseguró.

Evidencias no faltan. En el ciclo que conduce Ángel de Brito en eltrece mostraron una foto donde se ve claramente a Castro al lado de su camioneta, mientras Vigna se aleja caminando con ropa deportiva. Este detalle no pasó inadvertido, ya que Maité aclaró que aunque no se le ve la cara a la bailarina, está usando las mismas zapatillas que suele lucir en sus redes cuando entrena.

LA REACCIÓN DE SABRINA ROJAS SOBRE EL ROMANCE ENTRE LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA

Mientras debatían en el piso sobre el inesperado romance, Pía Shaw se contactó con Sabrina Rojas, que tiene una relación muy cercana con su ex, para saber si estaba al tanto de la noticia. “No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”, respondió sin entrar en detalles.

Por ahora, ni Luciano ni Flor quisieron hacer algún comentario al respecto. En sus últimos posteos en Instagram -donde hasta el momento no se siguen- Castro promocionó la obra de teatro que protagoniza con su ex, Desnudos, y Vigna se mostró entrenando con Juli Puente.

Fuente: Todo Noticias