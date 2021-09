Reclaman que Arce convoque a una cumbre política para detener la espiral de violencia en el país

El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, pidió este miércoles al presidente Luis Arce convocar a una cumbre política, social y regional para detener la “espiral de violencia” que comienza a sentirse en el país.

En medio del conflicto por el control de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca), la llegada de la XI marcha indígena y los incidentes registrados durante el aniversario de Santa Cruz, el senador insta a analizar aquellos aspectos que dividen a la población.

“Vivimos tiempos de incertidumbre, de miedo, de hartazgo social, de falta de trabajo y de fracaso en la política: estamos, cada vez más, rumbo a un enfrentamiento cruento entre hermanos, entre regiones, entre sectores sociales, entre lo que debería estar ‘unido’”, advierte.

Considera que la confrontación es “ficticia” y responde a “la baja calidad de la política, de la falta de visión democrática e integradora de nuestros dirigentes”, razón por la que insta al jefe de Estado no perder tiempo en “persecuciones ni pleitos simbólicos”.

“Presidente, este clamor popular de paz y concordia entre los bolivianos es lo mejor que le puede pasar a su gobierno. Convóquenos, Presidente Arce, convóquenos a una cumbre política, social y regional donde todo lo que hoy nos divide y nos enfrenta pueda ser resuelto por la vía del diálogo y la concertación democrática”, agrega su pronunciamiento.

Destaca una frase del héroe Tambor Vargas, enfatizando que “no somos zonzos para darnos cuenta de que esto que pasa son problemas entre políticos, no son los problemas de los bolivianos que trabajan y quieren que sus hijos también lo hagan, no son los problemas populares, de los bolivianos de a pie que son la inmensa mayoría de los bolivianos, no son los problemas de esas madres que están temiendo por sus hijos, por lo que pueda pasar con estos enfrentamientos que sólo nos llevan a más desunión y resentimiento entre nosotros”.