Inglaterra: un policía secuestró a una mujer por violar la cuarentena por el COVID y luego la mató

El caso de Sara Everard, la mujer que fue asesinada por un policía en el Reino Unido que la arrestó por violar una norma falsa de la cuarentena, luego la violó y la mató, tiene conmocionado a Inglaterra a medida que se conocen más aterradores detalles.

En la última audiencia judicial se supo, por ejemplo, que Sarah fue esposada por su asesino, quien pretendía arrestarla por supuestamente haber infringido las normas anti COVID.

El agente de la policía de Met, Wayne Couzens, fue el responsable del secuestro y asesinato de la mujer de 33 años a quien detuvo cuando caminaba a su casa desde la casa de un amigo el pasado 3 de marzo.

Couzens mostró su tarjeta de autorización antes de inmovilizar a Everard, de 33 años, meterla en su coche de alquiler y marcharse.

A su audiencia de sentencia en el tribunal de Old Bailey se le dijo que su terrible experiencia podría resumirse como “engaño, secuestro, violación, estrangulamiento, fuego”.

El hombre de 48 años había trabajado en las patrullas de COVID en enero, por lo que habría conocido los términos formales apropiados con respecto a posibles infracciones. Todo el secuestro duró menos de cinco minutos.

Everard fue esposada a las 9:34 p.m. y cuatro minutos después la llevaron a Dover, donde Couzens la trasladó a su propio automóvil.

Couzens luego condujo hasta una zona rural remota que conocía bien, donde violó a Everard. El depredador sexual se había desconectado de un turno de 12 horas esa mañana.

El fiscal Tom Little dijo que Couzens debe haberle quitado el teléfono móvil de Everard y haberle quitado la tarjeta SIM, que trató de destruir.

Everard fue descrita ante el tribunal por un ex novio de hace mucho tiempo como “extremadamente inteligente, inteligente y astuta” y “no una persona ingenua”.

No podía imaginar que ella se subiera a un automóvil con alguien que no conocía “a menos que lo hiciera por la fuerza o por manipulación”, dijo Little.

El secuestro fue presenciado por una pareja que viajaba en un automóvil, pero “asumieron que Everard debió haber hecho algo mal”, le dijeron al tribunal.

De acuerdo a lo que ha trascendido en medios locales, el juez del caso considerará la posibilidad de dictar una sentencia de por vida contra el ex policía.