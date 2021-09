Vizzotti y Kreplak descartaron una tercera dosis para este año

Carla Vizzotti y Nicolás Kreplak descartaron este lunes, en una conferencia de prensa conjunta, la aplicación de una tercera dosis de vacunas contra el coronavirus en la Argentina este año.

La ministra de Salud de la Nación remarcó que los próximos tres meses se concentrarán en "completar esquemas y ampliar edades" en el plan de vacunación.

"Hubo consenso importante en relación a que en el mundo es muy importante que se vacune la mayor cantidad de gente posible, y no menos personas con más dosis. Tiene un beneficio individual y sanitario, colectivo", dijo la funcionaria.

Junto a su par de la cartera sanitaria bonaerense, hablaron de estudios de seguimiento en personas inmunodeprimidas y personal de salud que ya recibieron la vacuna contra el Covid.

"La investigación que venimos haciendo en la Provincia viene mostrando que, aunque ya llevamos 9 meses de vacunación, en ninguna franja de la población se ha visto una pérdida de la cobertura de estas vacunas", señaló el ministro de Axel Kicillof.

"No hay razón para pensar, en nuestro contexto, que sea necesaria una tercera dosis. Puede ser que suceda en el futuro, pero tenemos (otras) prioridades", agregó Kreplak. Y remarcó, sobre la dosis de refuerzo: "No este año, al menos".

Vizzotti y Kreplak brindaron un informe en medio de la reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA), en Mar del Plata. Se trata del segundo encuentro presencial del evento en el que participan los ministros de Salud de la Nación y de todas las provincias.

La titular de la cartera nacional también adelantó que en los próximos días se llegará a un "hito" en la vacunación, al alcanzar al 50% de la población con esquema completo.

"En los próximos días la Argentina llegará al 50% de cobertura de vacunación con el esquema completo. Va a ser un hito con relación a esa situación", dijo Vizzotti. Igual, pidió que las personas acudan al segundo turno. "No la dejen pasar, sabiendo que el esquema se va a completar con intercambio", dijo sobre la combinación Sputnik-AstraZeneca, Sputnik-Moderna, AstraZeneca-Moderna y AstraZeneca-Pfizer.

También expresó que el Consejo federal avanzó en la necesidad de fortalecer la campaña de vacunación de adolescentes en octubre: "Tenemos la convicción de vacunarlos a todos con esquema completo antes de fin de año. Y generar evidencia para contar con información en pediatría".

Tanto Vizzotti como Kreplak también se manifestaron sobre el plan de flexibilización de las restricciones a la circulación y la apertura de fronteras, un punto clave a medida que se acerca la temporada turística.

"La vacuna es el secreto de todo", dijo la sucesora de Ginés González García. "En la apertura progresiva y cuidada de fronteras la idea es dar un paso, monitorear cómo impacta la vacunación y las novedades, y a partir de ahí dar el paso siguiente".

Por su parte, Kreplak se focalizó en la situación de Mar del Plata: aseguró que, al igual que sucede en Provincia, la localidad está en un 4% del pico de casos de covid y que trabaja "en el operativo de verano, con más testeos y con medidas de cuidado".

"Si todo sigue así, todo será mejor y tendremos mejor perspectiva para el verano. Y podremos tener las fronteras abiertas también", completó el reemplazante de Daniel Gollan, ahora candidato.

Tras dar el informe oficial del Consejo, Vizzotti y Kreplak recibieron preguntas en una conferencia de prensa. Uno de los interrogantes fue sobre la situación de la Sputnik V, después de que circulara que los Estados Unidos excluirán a la producción rusa del listado de vacunas aprobadas para el ingreso de turistas a su país.

Al respecto, Vizzotti se mostró en contra de ese tipo de medidas y pidió que los países no "definan una estrategia sanitaria en función de algo que no es sanitario".

"La vacuna es segura, es de las más eficaces. Tuvo rol clave en estar como estamos en Argentina. Ha sido muy relevante para bajar la mortalidad en mayores de 60 en segunda ola. Y tiene el aval de nuestro organismo regulador, uno de los más importantes de la región", aseguró la ministra.

Se refirió, asimismo, a las demoras en el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud.

"Tanto las entidades regulatorias como la precalificación no es por eficacia y seguridad, sino que la OMS califica cada planta. Hizo observaciones a una o dos plantas, aun no hubo respuesta. Eso no quita que la vacuna sea eficaz y segura", explicó.

Después recalcó la importancia de que el mundo tenga "una mirada sanitaria en medio de una pandemia".

"Tarde o temprano, esta tensión, esta incertidumbre, se tiene que ir liberando en función de que la OMS tenga la información para que la apruebe o que los países acepten una vacuna que tiene sobradas muestras de efectividad, y no que los países definan una estrategia sanitaria en función de algo que no es sanitario", agregó Vizzotti.

Además de los lotes que llegan desde Moscú, las dosis de la Sputnik V se producen en el laboratorio Richmond, en el Gran Buenos Aires, a partir del concentrado que envía el Instituto Gamaleya. En ese sentido, la ministra confirmó que 1,6 millones de componente II ya fueron liberados de Richmond y en las próximas horas irán a la ANMAT.