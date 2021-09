Realizan positivo balance tras retorno a clases de escuelas y jardines infantiles en Antofagasta

Dilian Jofré es profesora de Matemática en la Escuela D-138 y este lunes retornó presencialmente a clases, conociendo por primera vez físicamente a sus estudiantes, a quienes vio a través de la pantalla vía clases online durante más de un año. “Es diferente, pero nos vamos a acostumbrar rápido porque ellos son inteligentes y súper estudiosos y a mí me encanta trabajar así que yo feliz de volver a trabajar. A ellos no los conocía, es primera vez que nos vemos en vivo y en directo y ahora nos estamos conociendo. Una de las preocupaciones que tenemos, es que el otro año van a primero medio y tienen que estar bien preparados y listos parta enfrentar la enseñanza media”, manifestó la docente. De esta manera retomó sus actividades presenciales un segundo grupo de establecimientos educacionales municipalizados en Antofagasta, tras volver a clases los de cuarto medio y pre básica el pasado 9 de agosto. Esta vez fueron once escuelas que volvieron a tener vida en sus patios y salas de clases, aunque con distancia y lavado frecuente de manos, como lo ocurrido en la Escuela D-121 donde cada sala de menores de primero básico tiene instalado un tótem especialmente diseñado para niños. La directora de este establecimiento, Claudia Illanes, comentó que “estábamos con muchas ganas y ansiosas de retornar a clases presenciales. Aunamos todos nuestros esfuerzos y recursos para que nuestros niños estuvieran bien acogidos y por su puesto con todas las medidas de seguridad”.

Alumnos contentos

Monserrat Córdova alumna de octavo básico de la escuela D-138, pudo conocer en persona a varios de sus compañeros de curso tras varios meses y para ella fue algo extraño: “después de tanto tiempo de pandemia ha sido un poco raro volver. Es muy extraño salir al patio y ver todo vacío. Ahora tenemos que mantener distancia y es complicado, una sensación rara pero muy lindo a la vez”.

Otro estudiante, Matías Hernández de octavo básico de la D-138, dijo que extrañaba principalmente a sus profesores porque “era incómodo y difícil aprender desde la casa, ahora hay que dedicarse mucho al estudio porque vamos a primero medio”.

Cabe destacar que, así como volvieron a clases los alumnos de forma voluntaria, otro grupo de niños se mantuvo en casa, pero de igual forma conectados con clases on line. Lo que fue destacado por la directora de la Escuela D-138, María Rojas Elgueta.

“Ha sido un día emocionante e histórico. Vimos a nuestros niños contentos y se genera una nueva relación y conexión entre ellos. Los profesores con un compromiso increíble, al igual que los asistentes, colaboradores, dupla sicosocial, equipo PIE y todo el equipo muy comprometido para tener un espacio exitoso y amoroso. Y destaco mucho la tecnología que permite a nuestros niños desde la casa conectarse viendo que la tecnología funciona y responde todo el equipo informático”, indicó.