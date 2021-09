Prestigioso abogado planeó su propio asesinato para que su hijo cobre un seguro pero algo falló

Una compleja y desgraciada trama que involucra la muerte de tres familiares directos -dos de ellas por un asesinato aún sin aclarar-, un seguro de 10 millones de dólares y otro millón desaparecido de un bufete de abogados, más el intento fallido de contratar a un vendedor de drogas para que lo asesinara pusieron a Alex Murdaugh en el centro de atención de las noticias policiales de los Estados Unidos.

Este prominente abogado de Carolina del Sur encontró los cadáveres de su esposa y uno de sus hijos hace tres meses y a comienzos de septiembre trató de orquestar su propia muerte para que su otro hijo recibiera el pago de un seguro de vida de USD 10 millones. Pero algo falló: el disparo mortal planeado sólo le rozó la cabeza, reportó este martes la policía estatal.

El tirador, Curtis Edward Smith, fue acusado de suicidio asistido, fraude de seguros y varios otros cargos en el tiroteo. Este hecho sucedió el 4 de septiembre en una carretera solitaria en el condado de Hampton, dijo la División Estatal de Aplicación de la Ley en un comunicado.

Según la versión de los abogados de Murdaugh, Smith le vendió drogas y se aprovechó de su enfermedad mental y de su profunda depresión por el homicidio de su esposa, Maggie, y de su hijo Paul, así como de la muerte de su padre por cáncer la misma semana. Dijeron que Murdaugh les contó todo lo sucedido este lunes y que llamaron a la policía estatal para compartir su confesión sobre el intento de suicidio asistido.

“No quería que las fuerzas de seguridad dedicaran más tiempo a este falso crimen en lugar de centrarse en resolver los asesinatos de Maggie y Paul”, dijo el abogado Dick Harpootlian en el programa Today.

Murdaugh no fue acusado el martes por la noche, pero los agentes le llamaron coacusado y dijeron que se esperaban más cargos. Harpootlian dijo que espera que su cliente sea acusado en su propio tiroteo, pero no cree que sepa quién mató a su esposa e hijo. “Está claro que está angustiado por sus muertes. Él no los asesinó”, aseguró Harpootlian.

Murdaugh le dio a Smith el arma para que lo matara y éste siguió a Murdaugh hasta Old Salkehatchie Road disparando un tiro al abogado cuando estaba parado en la carretera, dijo un agente estatal en una declaración jurada.

Pero esa bala sólo rozó la cabeza de Murdaugh y éste pudo llamar al 911 para pedir ayuda, según las autoridades. El abogado de Murdaugh dijo la semana pasada que su cráneo fue fracturado por la bala y Harpootlian dijo que el disparo cegó temporalmente a Murdaugh.

Murdaugh quería que Smith lo matara para que su hijo superviviente recibiera su póliza de seguro de vida de 10 millones de dólares, dijeron los agentes estatales. Smith se marchó después del tiroteo y se deshizo del arma, según las autoridades.