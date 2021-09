Melconian: “Que el Gobierno no salga ahora a repartir plata”

Luego de la derrota del oficialismo en las PASO de este domingo, el economista Carlos Melconian hizo un crudo análisis y pidió que el Gobierno "no salga a repartir plata porque se puede quedar sin los votos y nos podemos ir al carajo".

El ex funcionario habló de una "derrota pseudo humillante" y alertó: "Cuidado con la economía y cuidado con la madurez de la gente. Sigue el partido ahora".

"No se les ocurra quedarse sin el pan y sin la torta porque tomo la palabra de Presidente que 'desde hoy vamos a trabajar por la gente'. No confundan trabajar con la gente con salir a repartir plata ahora. Porque se pueden quedar sin los votos y nos podemos ir al carajo", advirtió.

En diálogo con radio Mitre, Melconian elogió la respuesta de la sociedad argentina en las urnas: "El que sube al colectivo paga 18 sobre 100, el resto es subsidio. Le regalaste el boleto y te votaron en contra igual. Es de una madurez extraordinaria".

"En los lugares más pobres de la Argentina quedó demostrado que me cagaste con la vacuna, que quiero ir a la escuela, que el subsidio que me regalaste no sirve para una mierda. Esa es la conclusión de ayer", profundizó.

Dijo que la gente "tiene fuego sagrado" y le mandó un mensaje a la oposición: "A los que se estaban por ir o se fueron, quédense acá".

Melconian señaló que "la economía ha jugado de nuevo un rol" en las elecciones y eso "es bueno". Al respecto, recordó: "La gente que más complicada está acá es el asalariado, el del ingreso fijo, la clase media, al que le tiran un plan...".

Consideró que si el Gobierno "se vuelve loco", entra a imprimir plata y profundizar el modelo "el camino es erróneo y esto termina ineludiblemente en más inflación".

Al ser consultado sobre qué medidas debe tomar Alberto Fernández, Melconian sugirió que "no hay espacio para un golpe de timón y recupero de la credibilidad porque te pegaron un cachetazo".

"Si alguien andaba en alguna joda en el oficialismo que la corte. Hay un problema de conducción. El exterior pregunta quién manda. Líneas internas y pensamientos diferentes hay siempre, pero cuando vos tenes un abanico de 180 grados...", describió.

En ese sentido, manifestó que "estos dos años aparecieron personas que no pueden manejar un kiosco ni una calesita y están ahí hablando diciendo cualquier cosa que la gente ve y se asusta".

Melconian sostuvo que el Presidente "tiene que saber que esto ya pasó en la Argentina", y advirtió: "Hay gobiernos que vos empezás a percibir que son irremontable en términos de un golpe de timón y entonces empieza un período de durar".

"A los muchachos que perdieron, necesitan tomarse unos días. Quedó demostrado que le hablaban al espejo, que estaban fuera de la realidad y con un tono de agresividad y autoritarismo que no corresponde", agregó.

Y concluyó: "Ayer quedó reflejado que (la oposición) puede volver a ser Gobierno. Se debe demostrar que 1 + 1 es 2. Si hay pibes y jóvenes, bienvenidos, pero hay que sumar".

La elección en Provincia

Melconian analizó también la caída de Victoria Tolosa Paz contra la fuerza de Juntos en la Provincia de Buenos Aires.

"Hay que ir a estudiar la paliza en la Provincia y va más allá de los candidatos. Es un hecho sociológico fenomenal", lanzó.

Con el 96,91% en la Provincia, Juntos por el Cambio se impuso al Frente de Todos por casi 5 puntos (37,99% contra 33,64%).

"Este Gobierno sacó casi 50 por ciento de los votos en el Conurbano aún cuando perdía. Acá hubo un fenómeno rompe grieta", agregó el economista.

Insistió con que "hay que estudiar qué pasó" porque "podemos estar en la puerta de la anti grieta".

"No votó Palermo, Recoleta ni la zona Norte. Acá vino una paliza es algunos lugares que son bastiones fenomenales", graficó.

"Mercadito de berretalandia"

Melconian se refirió también a la crisis cambiaria y explicó que "si la inflación es 3% no podés devaluar al 1%".

" El mercado cambiario de Argentina es un mercadito de berretalandia. Se tiraron una cañita al aire dando exportaciones por demás y sonamos. Ahora te fuiste al otro lado y tenés faltantes. Porque el modelo es inconsistente", argumentó.

"No tengo nada contra el ministro Guzmán, no hago leña del árbol caída. No es el pibe el responsable de la derrota. Tuvo un programa inconsistente desde el primer día. Quién de los cráneos que está alrededor le dice 'no pibe, esto no'", concluyó.