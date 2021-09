Militares bolivianos detenidos en Colchane quedaron en prisión preventiva

La magistrada Daniela Gutiérrez desestimó los argumentos presentados por el defensor, Christian Castro, quien señaló que sus representados fueron detenidos en medio de su lucha contra el contrabando de vehículos hacia ese país. «Hay una labor de colaboración y coordinación por parte de las fuerzas que protegen y resguardan las fronteras del país, sin embargo, no se acreditó que en este caso en concreto haya existido una gestión para hacer efectiva esta colaboración, no se acreditó que se haya efectuado algún llamado dando cuenta que, supuestamente, se estaba intentando contrabandear algunos vehículos en la frontera», precisó. Tampoco dio lugar a una posible sustitución de la pena, como por ejemplo, la expulsión del país de los tres militares, tal como lo había solicitado la defensa. «El día de ayer, por los antecedentes que existen a la fecha, no sería posible un cumplimiento sustitutivo por parte de los imputados«, expresó. Por último indicó que «por tales razones se rechazan las peticiones de la defensa, se estima que la libertad de los imputados, efectivamente, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad». Se fijó un plazo de 90 días para la investigación.