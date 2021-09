Emplazan a funcionario para que fiscalice a vendedores ambulantes

Ambulantes generan aglomeraciones de personas en el casco central de la ciudad y gremio del comercio critica que locales establecidos que venden de alimentos son controlados por Salud mientras que en la vía pública operan carros sin ningún tipo de inspección.

Diferentes autoridades de Antofagasta emplazaron al delegado presidencial, Daniel Agusto, a que utilice sus facultades de fiscalización y coordinación de los servicios públicos para controlar lo que ocurre en el casco histórico de la ciudad, que registra cuadras con grandes aglomeraciones de personas debido al comercio ambulante.

El alcalde Jonathan Velásquez manifestó que esto no se trata de atacar al delegado, pero “él tiene que hacerse responsable. Hace pocas semanas dijo que se haría cargo de la limpieza del sector del exvertedero y eso no ocurrió, y ahora vemos que tampoco se hace cargo de este tema”. El edil apuntó a que la Delegación Presidencial es la que tiene facultades de coordinación con la Policía de Investigaciones y Carabineros, instituciones que velan por el orden público. “Como alcalde quiero una Antofagasta limpia, que el centro esté transitable nuevamente y para eso necesitamos que el delegado haga su trabajo”, expuso.

Velásquez sostuvo que no ha conversado esta acción con otras autoridades ya que pronto iniciará la época de campañas políticas, algo que no le preocupa ya que ganó su elección y no se encuentra buscando votos. Y detalló que en calle Matta, entre Baquedano y Maipú, hay cerca 50 comerciantes ambulantes que dificultan el tránsito. “Antiguamente el comerciante ambulante era el que ponía un pañito en el suelo, pero ahora son verdaderas empresas las que se instalaron”, señaló.

“La gente está aburrida de lo que ocurre en el centro, sobre todo las personas de la tercera edad, que muchas veces tienen una salida mensual. Los más jóvenes hacen sus trámites online, pero los adultos mayores van a cobrar su jubilación a fin de mes, a pagar los servicios básicos y se encuentran con problemas para caminar porque está lleno de toldos e incluso dificultan el tráfico vehicular porque no se pueden ver los semáforos”, indicó.

El alcalde detalló que está realizando reubicaciones y apoyo a emprendedores. En este sentido, expuso que los comerciantes ambulantes pueden transformarse en emprendedores si realmente lo quieren y ser parte de iniciativas como la que está desarrollando frente al mall y otros espacios para food truck, pero “siempre que sea dentro de la legalidad”.

El rol del Delegado Presidencial

“Donde creo que el rol del delegado presidencial debería concentrarse y actuar con mayor fuerza, es en los temas de seguridad y control ciudadano. Ahí es el representante del Ministerio del Interior y tiene la potestad de establecer elementos de seguridad en tanto en fronteras como en el comercio ambulante”, aseguró el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz. Y añadió que no sabe si Agusto tiene claro este punto, porque lo ha visto cantando y entregando canastas, pero no cumpliendo esta tarea para beneficio de la comunidad.

“Sí lo hemos visto tratando de tener mucha información respecto de cuáles son las reuniones que llevamos con las distintas seremis y servicios, entrabando más que permitiendo una acción conjunta. En la medida que se entiendan las funciones podríamos trabajar muy bien y el Gobierno Regional tiene la mejor de las disposiciones para apoyar, ya le hice un ofrecimiento para el tema migrante, financiando los proyectos de emergencia para controlar la ola migratoria. Pero hasta el momento no vemos mucha claridad del rol que tiene que jugar en la región”, advirtió el gobernador de Antofagasta.

Díaz cree que el delegado presidencial sigue en la misma dinámica que tenía como alcalde de Calama, reuniéndose con la comunidad, entregando cajas de ayuda, un rol que no está en la caracterización del cargo, que debe coordinar los servicios públicos y representar al Ministerio del Interior en la región. En este escenario, el gobernador dijo que es vital que los municipios adquieran más competencias y pudieran articularse con los distintos servicios públicos.

“Que ejerza sus atribuciones”

El senador IND-PPD, Pedro Araya, envió un oficio a la Delegación Presidencial, solicitando que Agusto conforme un equipo intersectorial que pueda abordar esta problemática, y también oficiará al municipio para lograr un trabajo colaborativo.

“Los vecinos manifiestan que con el desorden del comercio ambulante hay zonas con poco espacio para los transeúntes y las personas con capacidades diferentes también expresan que les cuesta desplazarse. El delegado presidencial tiene muchas más atribuciones que un alcalde en esta materia y si así lo quisiera, podría coordinar a los servicios públicos para fiscalizar, pero no lo ha realizado”, declaró el parlamentario. Araya subrayó que los municipios, más allá de los oficios que puedan generar, no tienen ninguna posibilidad de disponer de la acción de Carabineros, una atribución que corresponde al delegado, y que lo mismo aplica para la autoridad sanitaria. “Teniendo las herramientas, da la impresión de que no quiere resolver el problema y está peloteando la solución. Es importante que ejerza sus atribuciones para recuperar el centro. El municipio ve si se otorgan o no permisos para el comercio, pero tiene muchas más facultades la Delegación Presidencial”, dijo el senador.

Fiscalización al comercio establecido

“Ahora en septiembre nuevamente comienzan a fiscalizar a los locales establecidos por la venta de carnes y todo lo que implica este trabajo, pero en la calle no hay ningún tipo de control sanitario con la venta de alimentos en que la autoridad hace vista omisa”, criticó Antonio Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta.

El dirigente indicó que en el actual escenario hay que ordenar el centro y a la autoridad le corresponde imponer la legalidad y ordenar el desalojo. “Ante el delegado presidencial responden servicios públicos que tiene injerencia en esto, como la Seremi de Salud, la SEC, Impuestos Internos, Aduanas. Pero aquí corresponde el desalojo de personas que, es duro decirlo, pero comercian de forma ilegal en la vía pública sin respetar ninguna norma y quien debe hacer valer el orden es el delegado”, remarcó Sánchez.

Además, el gremio ha señalado en varias oportunidades que es necesario revisar la situación de todos quienes están trabajando de esta manera en la calle, ya que en algunos casos, observan flujos de mercaderías que no corresponden a personas con extrema necesidad.