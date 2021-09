Promesantes cumplen su promesa con San Roque a pesar de la negativa del COED de Tarija

Además de esto, enviaron una carta al obispado para solicitar la destitución del padre Garvin Grech pues a pesar de ver la cantidad de promesantes no permitió que el santo los acompañe.

El promesante Pedro Subia ha lamentado la falta de apoyo de las autoridades en especial el alcalde y el gobernador a quienes los catalogo de no ser tarijeños, pues no están respetando la fe y las tradiciones.

«No hay apoyo de nadie, de ningún tarijeño, especialmente del alcalde y gobernador es una lástima, no deben ser tarijeños, deben ser de otras tierras por eso no saben la fe de los tarijeños y sus tradiciones, estamos haciendo oídos sordos, porque los chunchos ya está incorporado su propio barbijo que es el velo, entonces nosotros ya nos hemos hecho vacunar«, ha indicado.

Además, ha explicado que en muchos barrios de la ciudad se viven ferias masivas con gran cantidad de personas aglomeradas y «ahí no hay virus» pues cuentan con la autorización de las autoridades, pero lamenta con mucho pesar que sí haya virus para las festividades religiosas más importantes para el departamento.

«Lamentable que los tarijeños no reaccionan de una vez por todas para que las autoridades difundan nuestra fe, ahora están ocasionando peleas, hoy el padre Garvin ha cerrado la iglesia pero la anterior semana abierta en totalidad, no es así, estamos haciendo llegar una carta al obispado para pedir la renuncia del padre Garvin, él dice que no tiene la culpa que el COED, no es así señores. El santo es de los enfermos de San Roque, qué nos va pasar, no nos vamos a morir ni más tarde ni más temprano, cuando nos necesiten nos vamos a ir».

Además, ha indicado que la mayoría de los promesantes chunchos y músicos están con sus credenciales colgados para que la población pueda estar atenta a sus carnets y datos.