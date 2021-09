Antofgasta: descontrol del comercio ambulante en el centro de la ciudad

Por ello solicitarán en tribunales que el municipio, la Seremi de Salud y otras instancias, “realicen el trabajo que no están haciendo”. Por su parte, desde el edificio consistorial solicitaron cooperación de la comunidad para lograr un ordenamiento de la comuna.

La Cámara de Comercio de Antofagasta (CCA) presentará un recurso de protección para exigir que las diferentes autoridades que tengan injerencia en la situación del comercio ambulante en la comuna, “realicen el trabajo que no están haciendo”. Con esto, el gremio critica el comportamiento de diferentes instituciones que acuden a fiscalizar locales establecidos para revisar el aforo y los protocolos sanitarios, pero que luego no tienen la misma voluntad para controlar lo que ocurre en la vía pública.

El presidente de la CCA, Antonio Sánchez, explicó que junto al directorio están verificando la redacción del recurso que durante los próximos días será presentado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. “No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que las autoridades que tengan injerencia en este tema hagan su trabajo”, aseguró. Sánchez dijo que este “dejar de hacer” de las autoridades los está complicando y que por ello tomaron la decisión de acudir a la corte para que ésta los obligue a realizar “una labor que no están cumpliendo”.

Y apuntó a que se requiere efectuar un catastro para conocer lo que ocurre en el centro, ya que afirmó, están en conocimiento de que el grupo que realmente necesita el comercio ambulante como una opción laboral, no supera el 30%. “Los capitales que vemos en la vía pública son cuantiosos, lo que no se condice con personas que están en extrema necesidad y con una precariedad que los obligue a salir a la calle. Hay verdaderos capitales que están moviendo flujos de mercadería que son imposibles que pertenezcan a personas de escasos recursos. Se trata de inversiones fuertes, que requieren de logística, bodegas que son financiadas por alguien y, sin embargo, la cara que dan al público es que todos quienes ejercen esta actividad necesitan del comercio ambulante para subsistir”, cuestionó el dirigente.

Además, añadió, recibieron información de que varios de los comerciantes ambulantes arriendan locales en el centro para guardar sus productos. Incluso, sostuvo que los locales que construyó la municipalidad en el segundo piso de la Plaza Sotomayor son utilizados como bodega de quienes trabajan en la calle y no tienen la finalidad que se había planteado.

“La autoridad fiscaliza un local establecido que expende alimentos y a pocos metros en la calle se está preparando comida sin ningún tipo de control. ¿Esto qué significa? El comercio todavía no puede recuperarse y no vemos que las autoridades estén tomando medidas para fiscalizar”, emplazó Sánchez.

Y con el recurso de protección apuntarán a todas las instituciones que tienen algo que hacer en esta materia, como el municipio, la Seremi de Salud, Carabineros, la Delegación Presidencial, Aduanas, la PDI y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ya que indicó que se utilizan generadores con combustibles y manipulación de gas para preparar alimentos en la calle.

“El alcalde (Jonathan Velásquez) prometió que entre sus prioridades estaba ordenar la zona central, y hasta no vemos eso. Después de un intento que tuvo de realizar una acción, el comercio ambulante aumentó, porque se demostró que el alcalde no tuvo la fuerza para realizar lo que había anunciado y finalmente llevó a que más personas llegaran al centro. El año pasado el alcalde Wilson Díaz tampoco ordenó nada, porque llegó al lugar y la gente lo superó, con gritos, empujones. En algún momento intentó mover a algunos de ellos, pero simplemente no le hicieron caso”, recordó.

El presidente de la CCA manifestó que el comercio ambulante es más agudo en el centro de Antofagasta, donde se comercializan productos prohibidos, falsificados, se preparan alimentos sin ningún permiso. También bloquean las calles y generan aglomeraciones, lo que provoca un escenario en el que muchas personas evitan acudir al centro.

El director de Seguridad Pública del municipio, Luis Fres, declaró que, en el marco de los consejos comunales de Seguridad Pública, el martes 31 de agosto citó a los integrantes del consejo, Carabineros, PDI, Ministerio Público, presidentes de juntas de vecinos y concejales, entre otros, donde analizaron el problema del comercio ambulante. “Todas las instituciones, de una u otra manera, cumplen leyes y reglamentos que facultan su accionar en este marco, y se les instó a que cada una de ellas en su institucionalidad, cumplan las funciones y cooperen a que se ejecute de mejor manera el control del comercio ambulante”, expuso Fres.

En el ámbito municipal, a través de los inspectores municipales se cursan infracciones, pero el director aclaró que por ley quienes son los encargados de efectuar controles de identidad, detener e incautar, son las policías. “El llamado de la municipalidad es instar al ciudadano a que no compre productos en el comercio informal, porque se incentiva el desorden urbano y a medida que hay más de esta clase de comercio, se producen factores que ayudan a la ocurrencia de hechos delictuales. Pedimos cooperación para tener una ciudad más ordenada, limpia y segura”, remarcó.