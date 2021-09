El PIB de Santa Cruz casi duplica el crecimiento que registra Bolivia

Santa Cruz, la principal plaza económica del país, durante los últimos años ha tenido unas variables macroeconómicas que le han permitido destacar.

Así, mientras Bolivia registraba, en 2016, un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), por el orden del 4,3% y en 2017 de un 4,2% al igual que en 2018, para luego en 2019, bajar a un 2,2%, en Santa Cruz, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el crecimiento de su economía estaba por arriba del 50%, en comparación con el desempeño nacional. Así, en 2016, 2017 y 2018 el PIB cruceño se ubicó en un 6,6%, 6,7% y 5,8%, respectivamente.

Es en 2019, cuando el PIB de la región crece un 86,3% con relación al nacional, pues cerró en un 4,1%, mientras el de Bolivia se ubicó en el orden del 2,2%.

El economista Germán Molina, considera que este desempeño del aparato productivo de Santa Cruz no es resultado de una casualidad, sino la prueba concreta de cómo desde 1970, la industria, el comercio y el agro se han ido consolidando a partir de un modelo de libertad económica, con mirada al mercado interno y apostando por excedentes para su exportación.

Otro aspecto que se debe destacar es que tiene la mayor población. En 2019, según el INE contaba con más de 3,2 millones de habitantes y según las proyecciones para fines de 2020 se calculaba superar los 3,3 millones. Mientras que, la migración interna anual se estima en 13.201personas a una tasa de crecimiento poblacional del 2,18% anual.

En cuanto al desempeño del comercio exterior, aquel que genera ingresos al país, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos preliminares del INE, durante la gestión pasada, el país exportó $us 6.897 millones, de los cuales un 29,5% ($us 2.039 millones) correspondieron a Santa Cruz, mientras que, Potosí, comercializó por un valor de $us 1.490 millones y La Paz, por un monto de $us 1.219 millones.

Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, sostuvo que el comercio exterior es una actividad estratégica que permite al país y en especial a Santa Cruz, contar con divisas para que éstas sean utilizadas en las importaciones.