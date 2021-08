Mauricio Macri: "Mientras nos encerraron ellos estaban de joda todos los días"

El expresidente califico de "inepto e inmoral a Alberto Fernandez por los festejos en Olivos. Dijo que si no hay un cambio en las elecciones, habra "decadas de oscuridad como en Cuba o Venezuela".

El expresidente Mauricio Macri apuntó contra el actual mandatario Alberto Fernández por los festejos de cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en Olivos en plena cuarentena. Calificó de "inepto e inmoral" al jefe de Estado horas después de que lo imputaron por el hecho.

"Mientras nos encerraron ellos estaban de joda todos los días", expresó Macri durante una transmisión en el Twitch del PRO. "Los que se dejaron tentar con el asado, la heladera llena, se han dado cuenta que todo lo que le prometieron eran mentiras", dijo.

En esa línea, agregó: "Caímos en las peores de las mentiras, de la ineptitud y la inmoralidad. Mientras nos encerraron ellos estaban de joda todos los días. Una cosa es ser inepto, pero inmoral no es un error, es una persona sin códigos, sin valores".

Asimismo, Macri comentó: "Luchamos contra este nivel de desánimo y desesperanza que han creado en tan poco tiempo los que nos gobiernan. El peor virus del populismo es el de la resignación, lo inoculan todos los días, que no podemos ser mejores, que tenemos que depender de ellos, de un plansito, de un puesto público".

"Escribimos el prólogo del cambio y ahora tenemos que volver por el cambio definitivo. Esta elección define si ese cambio se realiza o si el sistema se quiebra y se abandona a la resignación de décadas de oscuridad como en Cuba o Venezuela donde se perdió el compromiso por la libertad", continuó el exmandatario.

En ese sentido, volvió a apuntar contra la gestión de la pandemia del gobierno: "No estuvimos a la altura de la pandemia, no evitamos que los argentinos se murieran. destruimos el sistema de libertades, destruimos la salud mental y económica, la educación".

"Espero que el PRO salga de una modorra y nuevos dirigentes entren. En el interior hemos estado muy relegados por falta de ese liderazgo propio, a la conducción del radicalismo que en muchos distritos no ha tenido gente para competir con el peronismo", afirmó.

Luego, habló sobre qué necesita el PRO para volver al poder: "Volver a gobernar con 3 o 4 gobernadores es una tarea muy cuesta arriba. Deberíamos tener candidatos competitivos en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Ahí tenemos los votos". "Como dice Pichetto, hicimos mucho "buenísmo", mucho pelotudeo en el ejercicio del poder. Lo vamos a poder revertir", añadió.

Sobre lo que tienen que hacer en caso de volver a comandar la Argentina, opinó: "No podemos crecer si no tenemos moneda, una moneda de ahorro y que nos de crédito. También hay que eliminar 18 impuestos extorsivos para que haya empleo, porque así nadie invierte. Y también necesitamos una ley laboral moderna, que no favorezca actitudes sindicales mafiosas".

ED