Comerciantes de un mercado entregado por Morales en 2019 recurren al “trueque” por las bajas ventas

La dirigente de la Asociación 2 de Febrero del mercado campesino San Gerónimo (Yacuiba), Marlene Pérez, afirmó que las ventas están tan bajas que algunos asociados deben recurrir al “trueque” para proveerse de un almuerzo. También lamentó que, pese a la evidente crisis que atraviesan, la Alcaldía de Yacuiba procede a clausurar sus locales. El mercado fue entregado por el ex presidente Evo Morales en agosto de 2019.

“Estamos sufriendo; estamos agonizando en ese mercado. No nos estamos muriendo de covid, tampoco de tifoidea, pero nos estamos muriendo de hambre. Encima, nos clausuran. Esto se da porque hay locales que no salen, no venden nada. Hay veces que tienen que cambiar sus productos por un plato de comida”, aseguró la dirigente.

La dramática situación que narró Pérez afecta sobre todo a los comerciantes minoristas. Los comercializadores del sector de verduras, que son principalmente mayoristas, son afectados en menor medida.

El mercado campesino San Gerónimo se encuentra ubicado en la zona norte de Yacuiba. Fue inaugurando por el ex presidente Evo Morales, como parte de su campaña, el 10 de agosto de 2019.

Tuvo un costo de Bs 41,6 millones. La ex autoridad lo había catalogado en su discurso como el más grande centro de abastecimiento del Chaco. La construcción de la obra tuvo una duración de 7 años.

“Ahora se puede garantizar pequeñas y medianas obras, porque hemos mejorado la situación económica del país; antes no podían atender las demandas de pavimento de carreteras y otras necesidades de las regiones, porque el país no tenía capacidad de endeudamiento”, fue parte del discurso de Morales en ese acto público.