Denunció al círculo íntimo de Charly García: “No me dejan acercarme a él”

Más tarde fue novia. “Pareja”, corregirá. Pero lo cierto es que hoy está muy lejos de la gloria máxima de la música argentina, y desde allí lanzó una grave denuncia contra el círculo íntimo del músico. ¿Qué dijo? Vamos por partes…

En la mesa de Juana Viale donde estuvo como invitada, la cantante describió todo lo que siente por el cantante y reveló que la tiene algo triste su situación personal. “Hace mucho que no lo veo. Ahora no me lo deja ver mucho su círculo íntimo (¡tomá!)”, comenzó Cantilo, haciendo un gesto a la cámara.

“Igual no importa. Pero tampoco voy a insistir. Tampoco estoy todo el día pensando por qué no me dejan ver a Charly”, sumó. “Me hace acordar al caso Maradona, que parece que tenía un círculo que no permitía que accedan a él”, le dijo Antonio Grimau, otro de los invitados.

“¿Viste? Pero él lo permite. Lo que pasa es que yo podría… Yo era muy compinche de Charly, tuvimos un romance también, pero nos admirábamos mutuamente. Yo lo admiraba a él, pero no era su fan. Él quería que lo sea, pero a mí no me importaba nada y él se ponía muy nervioso”, sumó Cantilo.

“A mí nunca me llamó la atención el poder, la fama, la gloria. Me gusta más estar en mi casa tranquila, pero a mí me mata la angustia. Yo en realidad nunca tuve mucho dinero y si tuve lo gasté y Charly García cuidaba más lo que él tenía y a mí no me importaba nada. Él me ayudó y yo ahora estoy ayudando a otra gente”, terminó.

Cantilo contó que fue muy apoyada por las glorias de la música argentina (Charly García, Luis Alberto Spinetta o Fito Páez), pero que hubo ciertos periodistas como Mario Pergolini que no le dieron lugar. "Me apoyaron mucho Charly y todos ellos. Pero en los noventa había ciertos periodistas super machistas que no pasaban nuestra música" , comentó.

"Los machistas son los que te dan con un caño por ser mujer, con Pergolini me pasó eso y por su culpa se burlaron de mí por años. Pergolini no me ponía nunca en la Rock & Pop, a pesar de que (Daniel) Grinbank diga que sí. Tuve que luchar contra los productores, pero no me daba cuenta de que luchaba", cerró.