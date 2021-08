Rocío Marengo manifestó su enojo con Virginia Gallardo por la serie Fort

Hoy ese proyecto ya tiene título y la familia del empresario y mediático está muy metida en la toma de decisiones. "El comandante" será una miniserie de 11 capítulos que está en plena producción.

La más mediática de los hijos de Ricardo, Martita, expresó a un seguidor sobre la baja de Virginia Gallardo: " Solo Virginia se bajó. La panelista de Intrusos comunicó que no quería estar en la serie que están realizando

sobre el famoso mediático y heredero, y hasta le pidió a su abogado que tome cartas en el asunto para que no puedan usar su nombre en el producto audiovisual.

Poniendo paños fríos a la situación, Virginia manifestó: "No me voy a poner a pelear con los hijos de Ricardo Fort. Todo lo contrario. ¿Quiénes más que ellos tienen derecho a opinar? Pero también tiene que ver conmigo, que pasaron 10 años, tiene que ver con mi historia".

En una nota en Nosotros a la mañana le preguntaron a Rocío Marengo que opinaba sobre esta decisión de su colega y fue muy crítica.

"Ellos saben que pueden contar conmigo, En la serie no me metí, tienen un equipo que los acompaña, yo no me meto en eso. Sólo los ayudé el otro día a buscar unas fotos y nada más. Yo estoy como cualquier novia del tío pero no me meto porque siento que no es tanto mi rol. Yo no fui del entorno de Ricardo, lo conocí cuando era panelista de Pamela David o de Mar del Plata cuando salíamos a bailar y compartir la temporada pero nada más... Para mí fue un disgusto de los chicos y hoy como la tía de ellos, de quien los adora, reaccioné.

"Sé que se la invitó a Virginia a ser parte y a Martita y a Felipe no les gustó. O sea si él fue importante en mi vida y yo en la de él y sus hijos hoy están haciendo una serie y es importante para ellos, yo estaría. Yo tengo memoria, soy agradecida pero hay otra gente que se maneja de otra manera", sentenció.