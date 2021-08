Gianinna Maradona habló sobre su relación con Daniel Osvaldo y le contesta a Morla

En abril pasado se dejaron ver por primera vez, con su relación totalmente afianzada y blanqueada entre sus íntimos, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo decidieron dejar de ocultarse y vivir su historia de amor como cualquier pareja. Si bien ninguno de los dos habló públicamente del otro, desde entonces se expresaron a través de sus redes sociales dedicándose románticos posteos y fotos inéditas..

En el marco de la demanda que Matías Morla le inició por hostigamiento a ella y a su hermana Dalma, la diseñadora de moda escribió un texto en su cuenta de Instagram en el que contó, a corazón abierto, por qué no es la misma desde que murió su Diego, el 25 de noviembre del año pasado. Lo hizo junto a una foto retro de cuando ella era un bebé, aún usaba chupete y estaba en brazos de su padre. Ambos fueron retratados por una cámara que capturó el momento justo para que la imagen le quedara de recuerdo. Uno más a los tantos que ella y su hermana tienen del exfutbolista.

“Es cierto. Puede que sea ‘fría’, que nada me duela y me derribe”, escribió describiéndose a sí misma. Y aseguró: “Después de que te matan a tu papá nada más te voltea, nada más te atraviesa, nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que no te deja respirar. Todo es tristeza”.

“Hay momentos que son parecidos a sentir felicidad, pero ya nada es igual. Mi hijo, mi sobrina, quienes quedaron conmigo de mi mano en este plano bancando mi nuevo yo. Ellos me dan esos momentos”, agregó sobre Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con Sergio Kun Agüero, y Roma Caldarelli, de dos años, la hija de Dalma..

También le dedicó unas palabras a su novio, Daniel Osvaldo: contó cómo nació el amor entre ellos y se refirió al vínculo que su padre tenía con su actual pareja. “No podía no conocerlo”, destacó quien ha compartido festejos de cumpleaños de su padre junto al líder de Barrio Viejo. A pesar de que, por ese entonces, ellos negaban tener cualquier tipo de relación sentimental.

“Me enamoré”, se sinceró sobre los sentimientos que nacieron a partir del vínculo que afianzó con el exfutbolista de Boca, con quien hasta entonces tenía una relación de amistad. “Y mi amigo se transformó en el amor de

mi vida”, siguió.

“Yo no soy la misma. Y ellos ya lo saben. Amo que no me juzguen. Soy esto y esto es todo lo que van a poder ver”, agregó sobre su círculo más íntimo, aquel que la acompaña incondicionalmente desde que murió Maradona. “Donde quieras y cuando quieras. La verdad es la verdad ayer, hoy y siempre. Lo que para mí es un beneficio para vos es una real cagada”, le dijo Gianinna Maradona a Matías Morla luego de que el abogado la denunciara por hostigamiento en una demanda que también recayó sobre su hermana Dalma.