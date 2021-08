Cande Vetrano asombró con su confesión luego de sus trabajos con Cris Morena

A los 11 años, Cande Vetrano debutó en el mundo de la actuación de la mano de Cris Morena, en la novela infantil Rincón de luz. Pero una pícara humorada en Los Mammones dejó entrever que el camino no fue fácil. "Comencé en Agrandaditos. Pero un día yo estaba desfilando, porque bailaba tap y jazz y nos llevaban al desfile para que bailemos con la ropa, y me vio la vestuarista de Cris y me citó para un casting. Yo ya había hecho casting para Cris, las filas, y nunca había quedado. Pero por ese gol de la vida, quedé ahí" , comenzó diciendo la actriz, puntualizando el comienzo de sus trabajos junto a la productora infantil.

Mirando con nostalgia su desembarco en la TV, Cande agregó: "Todo el arte de Cris era muy maravilloso. Me acuerdo mucho del equipo humano, de los compañeros. Lo recuerdo con mucho cariño y me da ternura". Ahondando en ese mundo, Jey Mammon le preguntó si le quedó algún amigo de esa época, sin imaginar que de esa respuesta se desprendería una picante frase de la actriz sobre el trabajo junto a Cris.

"¿De Rincón de Luz te quedaron amigos de la vida?", indagó el conductor. Y ella respondió: "¡Lali Espósito! También estaba la China Suárez, Cami Salazar...". "¡Qué semillero, Cris Morena!", reaccionó Jey. Y Cande bromeó: "Qué visión la de esta piba."

Luego, sobre la continuidad laboral en la actuación, Vetrano sorprendió con su picante comentario: "La mayoría con terapia seguimos en la tele". En automático, Jey Mammon se paró y simuló que se iba del programa, tras intuir que la invitada estaba dándole un duro palito a Cris Morena. Sin embargo, Cande aclaró su declaración: "No, no por Cris, chicos. Lo digo por el hecho de trabajar desde chicos. Digo que está buena la terapia para contrarrestar".