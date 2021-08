Chile, primer país de la región en aplicar una tercera dosis

Chile ha comenzado este miércoles con la tercera dosis contra la covid-19, en un plan de refuerzo enfocado en una primera etapa en los cerca de dos millones de mayores de 55 años vacunados dos veces con la china Coronavac. Lo hace a seis meses de haber iniciado el proceso de vacunación masiva contra la covid-19 en febrero pasado y cuando un 82,44% de la población objetivo ha completado su esquema de vacunación, en buena medida con la fórmula del laboratorio Sinovac. El Gobierno chileno tomó la decisión luego de que se detectó que esta vacuna sigue demostrando importantes signos de efectividad en los casos de hospitalización, ingreso a UCI y muerte, pero disminuyó de un 67% a un 58,49% su eficacia para prevenir la enfermedad sintomática, según un estudio difundido la semana pasada por el Ministerio de Salud, que incluyó a millones de personas.

Con este proceso de refuerzo, Chile se convierte en el primer país de Sudamérica en iniciar la tercera dosis de vacunación contra la covid-19, ya que Uruguay, otro país donde se aprobó la medida, asignó horas a la población a partir del próximo lunes. En el resto de Latinoamérica, República Dominicana inició en julio la inoculación con el tercer pinchazo.

Cuando la pandemia pasa por una etapa controlada en medio del invierno, con cerca de un 1,5% de positividad a nivel nacional, este miércoles han regresado a los vacunatorios los mayores de 86 años que recibieron la segunda de las dos dosis de Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo. Las autoridades sanitarias decidieron que los adultos mayores de 55 recibirán el refuerzo con la británica AstraZeneca. “Sabemos que cuando se hace una combinación de vacunas heterólogas, la respuesta inmune ha sido muy positiva”, explicó hace unos días la subsecretaria de Salud, Paula Daza. El ministerio adelantó, sin embargo, que posteriormente se utilizarán otro tipo de combinaciones y que a los menores de 55 años vacunados con la china se les administraría la dosis de refuerzo con Pfizer, al igual que los pacientes inmunodeprimidos. En cualquier caso, el calendario oficial se irá conociendo paulatinamente.

El ritmo de los pinchazos de refuerzo está siendo intenso. “Hemos tenido gran aglomeración en el vacunatorio, por lo que les pedimos paciencia. Estamos vacunando en un día lo que antes hacíamos en cuatro”, informaba esta tarde a través de sus redes sociales la municipalidad de Las Condes, una de las acomodadas de la capital. En otras zonas de la ciudad, en tanto, los municipios estimulaban la nueva inmunización: “Si conoces a alguien que cumpla con los requisitos, acompáñalo a uno de nuestros puntos de vacunación”, indicaba el municipio de Recoleta, en la zona centro de Santiago de Chile.

Chile estableció que su población objetivo estaba en las 15.200.840 personas, de sus cerca de 18 millones habitantes. Pero todavía existe un gran número de rezagados de diferentes edades: 1,8 millones en total, que habiendo podido vacunarse, no lo han hecho. La mayor cantidad se concentra en la Región Metropolitana de la capital, donde está vacunado el 77% de la población objetivo, con importantes diferencias entre los municipios. “¿Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solo pone en riesgo su vida, sino que la vida de todos los que están alrededor de ustedes?”, se preguntó el presidente Sebastián Piñera en una actividad pública en el marco del arranque de la vacunación de refuerzo. Mientras, empujado por las buenas cifras de la pandemia, el recién asumido gobernador de la capital, el democristiano Claudio Orrego, ha clamado por “mayor libertad para las personas”, amparándose en la “normalidad democrática”, por lo que busca que el toque de queda para Santiago de Chile se atrase desde las diez a las doce de la noche, como sucede actualmente en otras regiones del país.

Chile refuerza el esquema de vacunación en medio de una etapa de relativo control de la crisis sanitaria de la covid-19, mientras persiste la incertidumbre por las consecuencias de la variante delta, que llegó al país hace semanas y tiene cerca de 90 casos confirmados a nivel nacional. Dado su nivel de contagiosidad, existe especial preocupación por los menores de edad que no han sido pinchados. Chile lleva adelante la vacunación entre los 12 y 17 años con la fórmula de Pfizer, aunque este grupo todavía no se ha completado. La población entre tres y 11 años sería vacunada en las próximas semanas, luego de que lo aconsejara el grupo de expertos que asesora al Ministerio de Salud.

La estrategia de Chile contra la covid-19 incluye, en paralelo, una alianza con el laboratorio chino Sinovac, que instalará en la capital chilena una planta de producción de vacunas para Latinoamérica que podrá producir cerca de 60 millones de dosis anualmente. El proyecto arrancará en el primer semestre de 2022 con el funcionamiento de una planta de envasado en la capital chilena y, posteriormente, un centro de innovación y desarrollo en Antofagasta, en el norte del país, lo que permitirá que las dosis se produzcan completamente en Chile. La vacuna del laboratorio chino, que invertirá cerca de 60 millones de dólares en el proyecto, está presente en otros países de la región como Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. En Chile, desde marzo de 2020 han fallecido más de 45.000 personas a causa de la covid-19.